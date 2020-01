Suporter PSS Sleman Melawan, Hastag BCS MELAWAN jadi Trending, Pelatih Seto Nurdiantoro Dipecat

POS KUPANG.COM--. Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro (kiri) dan winger PSS, Rangga Muslim (kanan) pada jumpa pers usai laga kontra Persija Jakarta, Rabu (3/7/2019) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Seto kini dipecat PSS Sleman yang bikin suporter marah.





Pemecatan Seto Nurdiantoro oleh PSS Sleman berbuah perlawanan dari suporter.

Perlawanan dengan hastag #BCSMELAWAN pun trending di Twitter.

BCS atau Brigata Curva Sud adalah kelompok suporter pendukung PSS Sleman.

BCS punya semboyan "No leader just together" Hingga kini memiliki 298,4 ribu follower.

Brigata Curva Sud berasal dari bahasa Italia. Artinya, brigade tribun selatan.

Penggunaan bahasa itu terispirasi ideologi suporter Ultras Italia.

Berbeda dengan Holigan, suporter yang kerap berulah menyerang pendukung tim lawan, Utras, bermakna di luar kebiasaan, bertujuan mendukung tim pujaan dengan cara kreatif.

Dengan hastag #BCSMELAWAN hari ini, mencuit dua pernyataan.

Kawan semua. Merespon kejadian siang ini dan ramai di lini masa. Kami memohon untuk tetap menahan diri.