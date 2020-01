Putus dari Reino Barack & Dekat dengan Ryochin, Panglima Langit Sebut Luna Maya Tak Nikah Tahun ini

POS-KUPANG.COM - Kisah asmara aktris cantik Luna Maya memang tak pernah luput dari sorotan.

Beberapa kali kerap bergonta-ganti pasangan, hubungan Luna tak pernah ada yang berakhir di pelaminan.

Usai berpisah dari Ariel Noah, Luna Maya memang sempat menjalin hubungan selama 4 tahun lamanya dengan Reino Barack.

Namun nahas, hubungan keduanya kandas, dan Reino Barack diketahui memilih menikah dengan Syahrini.

Setelahnya, sederet lelaki dikabarkan dekat dengan Luna Maya.

Mulai dari seorang pengusaha asal Malaysia bernama Faisal Nasimuddin, hingga pria asal Jepang bernama Ryochin.

Tetapi sampai sekarang tak ada konfirmasi langsung dari Luna perihal kejelasan hubungannya dengan pria-pria di atas.

Sementara itu, peramal Mbak You sempat mengungkapkan jika bintang film ‘Suzzanna Dalam Kubur’ tersebut diprediksi bakal segera menikah di tahun 2020.

Ramalan Mbak You tentang jodoh Luna Maya ini diungkapnya di acara Call Me Mel yang tayang di YouTube Official iNews pada 23 Desember 2019 lalu.

"Ya tahun depan dia (Luna Maya) akan menikah," pungkas sang paranormal kejawen. Luna Maya sindiri teman makan teman (Youtube Trans TV official)

Namun sayangnya, penerawangan Mbak You ini seolah berbeda 180 derajat dengan apa yang diungkap Panglima Langit.