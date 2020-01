Chord Lagu Malaysia, Kunci Gitar Adakah Kau Setia dari Stings

POS-KUPANG.COM - Chord lagu Malaysia, chord Adakah Kau Setia dari Stings.

Am G

Sejak aku mengenali dirimu

E Am

Bermacam dugaan yang ku hadapi

Dm Am

Adakala tersentuh rasa hati

Dm Am

Adakala cemburu melukai

F E Am

Namun aku tempuhi dengan sabar

Am G

Sejak aku jatuh cinta padamu

E Am

Perasaan aku sering terganggu

Dm Am

Adakala aku rasa curiga

Dm Am

Adakala semacam tak percaya

F E Am

Adakah kau setia kepadaku

Am Dm

Oleh kerana hatiku setia

G C

Sebab itulah teguh cintaku

F Dm

Oleh kerana hati sudah terpikat

E Am

Sebab itu aku sayang

Dm Am

Dari hari ke hari aku terus merindui

F G

Dan aku dapat rasakan betapa hatiku sukar

Am

Nak melepaskanmu

Dm

Biar terpaksa susah payah

Am

Namun kurelakan

F E Am

Asalkan kita terus dapat Oh bersama selamanya

(ulang *)

Am G

Sejak aku jatuh cinta padamu

E Am

Perasaan aku sering terganggu

Dm Am

Adakala aku rasa curiga

Dm Am

Adakala semacam tak percaya

F E Am

Adakah kau setia kepadaku

Masih Ingat Band Asal Malaysia Slam, Stings dan Exist? Begini Nasib Mereka Sekarang

Membuka kembali memori di tahun 1990an, blantika musik Indonesia sempat di invasi lagu-lagu Malaysia. Lagu slow rock Malaysia banyak disukai penggemar musik di Indonesia.