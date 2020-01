Sempat Membantah karena Kerusakan Mesin, Iran Mengakui Ceroboh Tembak Jatuh Pesawat Ukraina, Info

The Guardian

POS KUPANG.COM--Kekejaman perang telah mengakibatkan pesawat yang mengangkut 176 penumpang ditembak rudal antipesawat di Iran.





Akhirnya terungkap, pesawat Ukraina yang mengangkut 176 penumpang memang jatuh akibat ditembak rudal antipesawat oleh Iran.

Sebenarnya, Iran sudah berupaya untuk mengubur kasus itu dan menganggap hanya merupakan kerusakan mesin.

Pesawat jet itu ditembak jatuh di sela meningkatnya ketegangan di antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Sebelum menembak pesawat itu, Iran juga meluncurkan rudal jelajah yang meledak di pangkalan militer AS di Irak.

Iran mengakui, mereka menembak jatuh pesawat Ukraina 'secara tidak sengaja'

semata terjadi sebagai akibat human error atau kesalahan manusia.

Sebelumnya Irab mencoba menutupi kasus tersebut, tapi akhirnya sorotan mata dunia membuat Iran tidak bisa mengelak lagi.

Iran pada awalnya menolak disalahkan sebagai laporan awal yang datang, setelah melakukan penolakan awal yang bertentangan dengan data intelijen sekutu barat.

Sebagaimana dikutip The Guardian dari laporan Reuters dan the Associated Press (AP), yang dikutip Warta Kota, Sabtu (11/1/2020), Iran telah mengakui bahwa militernya "secara tidak sengaja" menembak jatuh sebuah pesawat jet Ukraina, yang menewaskan semua 176 orang di dalamnya, setelah berhari-hari menolak laporan intelijen Barat yang menunjuk pada Teheran yang bertanggung jawab atas insiden itu.

Meski demikian, Iran dianggap memang tidak sengaja karena di dalam pesawat itu 82 orang di antaranya merupakan warga Iran.