Ini Alasan Donald Trump Marah lalu Bunuh Qasem Soleimani di Irak, Libatkan 7 Negara

POS KUPANG.COM--KEMATIAN Jenderal Qasem Soleimani meninggalkan misteri tentang apa latar belakang, maksud, dan tujuan operasi pmbunuhan keji yang dijalankan Pentagon dan CIA itu.

Betulkah hanya karena ambisi Donald Trump merebut simpati jelang Pilpres AS dan proses pemakzulan dirinya?

Benarkah ini murni konflik AS vs Iran? Betulkah Qasem Soleimani dan Pasukan Quds sedang menyiapkan serangan khusus ke pasukan AS?

Ada apa di balik tragedi di Baghdad yang hampir menyulut perang besar ini?

Federico Piaracinni dari The Strategic Culture Foundation dan analis independen tentang geopolitik menulis di situs The Duran, Kamis (9/1/2020), soal hal ini.

Penyebab pembunuhan Qasem menurutnya jauh lebih pelik dari yang dibayangkan orang.

Peristiwa itu termasuk klimaks ketegangan antara Trump dan PM Irak Adil Abdul-Mahdi.

Spektrum peristiwanya menyangkut kepentingan besar Cina, Saudi Arabia, juga Qatar.

Kasusnya juga menyangkut bisnis migas Timur Tengah, pemenuhan infrastruktur dan kelistrikan di Irak, serta masa depan dolar AS sebagai alat transaksi dagang internasional.

Kok bisa? Begini konstruksi ceritanya menurut Pieracinni.