POS-KUPANG.COM--Hi Guys, Ini Loh Rahasia Agar Hubungan Awet Bersama Sang Pacar

Saat kita memiliki pacar atau seseorang yang spesial seringkali kita ingin menghabiskan waktu bersama dengannya.

Memang sangat sulit menahan rasa rindu untuk bertemu dengan pacar.

Tetapi ternyata setiap hari bertemu pacar belum tentu lebih baik dari pada yang jarang bertemu, lo.

Ilmu pengetahuan mengungkapkan bahwa kita akan memiliki hubungan yang lebih kuat dan tahan lama jika bertemu pacar hanya dua kali dalam seminggu.

Simak penjelasan berikut ini.

1. Dapat mencegah kebosanan

Psikiater sekaligus penulis buku Don’t Settle: How to Marry the Man You Were Meant For, Scott Carroll mengatakan bahwa sangat penting untuk melakukan kencan 2 kali dalam seminggu.

Menurut Carroll, terlalu sering bertemu satu sama lain dapat menyebabkan gangguan kecemasan yang dapat menyebabkan masalah dan merusak hubungan.