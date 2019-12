Spekulasi Pernikahan Ivan Gunawan Saat Ayu Ting Ting Ucapkan Selamat Ulang Tahun Sahabat Ruben Onsu 

Ekspresi Mesra Ayu Ting Ting Ucapkan Ulang Tahun ke Ivan Gunawan Sahabat Ruben Onsu: Selalu Sayang, I Luv U Mas

POS-KUPANG.COM - Spekulasi Pernikahan Ivan Gunawan Saat Ayu Ting Ting Ucapkan Selamat Ulang TahunSahabat Ruben Onsu

Presenter dan desainer Ivan Gunawan rupanya sedang merayakan hari ulang tahunnya.

Hal itu diketahui dari unggahan Ayu Ting Ting, sahabat Ruben Onsu.

Dalam akun Instagramnya @ayutingting92, mantan suami dari Enji itu mengucapkan doa terbaik untuk Ivan Gunawan.

Baik Ayu Ting Ting maupun Ivan Gunawan berfoto mesra.

Ekspresi keduanya terlihat bahagia dan penuh canda. Satu tangan Ayu Ting Ting menutupi wajah Ivan Gunawan.

"Happy birthday to the one and only my best partner @ivan_gunawan sehat selalu, pjg umur, byk rezeki, smkin sukses dlm apapun, " tulis Ayu Ting Ting.

Ia juga berdoa agar Ivan Gunawan senantiasa sayang kepadanya sampai kapanpun.

"Selalu baik n syg sm aku smp kapanpun pkoknya ak slalu doakan yg trbaik amin.....god bless u always n luv mas," tulis Ayu Ting Ting lagi.