4 Moment di Ulang Tahun Kaesang Bikin Baper, Ungkapan Romantis Sang Kekasih Hingga Bagi-bagi Mobil!

Sebagai anak seorang presiden, Kaesang Pangarep kerap kali menjadi sorotan.

Selain sudah mengembangkan bisnis mumpuni, adik Kahiyang Ayu ini memiliki sifat humor yang membuat banyak orang tergelitik.

Hari ini, Kaesang Pangarep menginjak usianya yang ke 25 tahun.

Ulang tahun Kaesang ini juga mencuri perhatian lantaran bertepatan dengan hari Natal.

2. Ucapan selamat menggelitik dari Chef Arnold



Adik Gibran Rakabuming mendapat ucapan spesial dari Chef Arnold di Twitter.

Bukan doa soal panjang umur atau kebahagian, Kaesang Pangarep menapat doa agar memperoleh banyak hadiah.

Membaca unggahan sahabat sekaligus rekan bisnisnya ini, Kaesang Pangarep langsung menodong kado.

3. Ucapan selamat romantis dari kekasih

Kaesang Pangarep mendapat ucapan manis dari sang kekasih, Felicia Tissue.

Hal ini terlihat dari postingan Kaesang yang merepost ucapan Felicia.

Lewat kolase tiga foto, Felicia memberikan doa yang cukup manis untuk paman Jan Ethes ini.

"Stay True always, May you have the best that life has to offer."

Instagram @kaesangp ()

4. Bagi-bagi mobil