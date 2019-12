Program One Man One Hope (OMOH) Pegawai PLN Bantu Listrik Gratis 153 KK di Flores Timur





POS-KUPANG. COM | KUPANG -- PLN Unit Layanan Pelanggan Larantuka kembali memberikan sambungan Listrik Gratis, kali ini sambungan tersebut berasal dari program One Man One Hope (OMOH) bagi 153 KK di Larantuka. Penyerahan bantuan listrik gratis dilakukan bersama Bupati Flores Timur di Desa Kobasoma Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur, Senin (23/12/2019).

Program One Man One Hope (OMOH) PLN tersebut dananya berasal dari setiap Pegawai PLN yang berpartisipasi menyisihkan dana dari penghasilannya sebesar minimal Rp 750.000, untuk membantu 1 KK kurang mampu, untuk mendapatkan Listrik Gratis dimana yang terkumpul sampai saat ini adalah sebesar Rp 114.750.000.- untuk pemasangan Listrik Gratis bagi Masyarakat kurang mampu sebanyak 153 KK yang tersebar di Kabupaten Flores Timur, Kota Larantuka khususnya.

Dalam Sambutannya, Bupati Flores Timur Antonius G. Hadjon, melalui Plt Manager Komunikasi PLN UIW NTT, Margaretha Yupukoni, Selasa (24/12/2019) mengucapkan terima kasih kepada PLN sehingga banyak masyarakat Flores Timur sudah bisa menikmati listrik dengan baik. Dengan adanya program CSR dan One Man One Hope 153 KK tersebar diseluruh Kabupaten Flores Timur.

Harapan dari Bupati, bahwa pada Tahun 2020, PLN dapat melistriki semua Desa, Dusun dan seluruh masyarakat di Kabupaten Flores Timur.

Pada kesempatan yang sama, Manager PLN Unit Layanan Pelanggan Anak, Agung Ngurah Maha Adisurya menyampaikan bahwa program CSR PLN untuk listrik gratis bagi masyarakat Larantuka Tahun 2019 sampai saat ini sdh mencapai 364 KK, yang tersebar di Beberapa Kecamatan yaitu, Kecamatan Wulanggitang, Titehena, Tanjung Bunga dan Ile Bura.

Penyerahan Secara Simbolis bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Manager PLN ULP Larantuka, Anak Agung Ngurah Maha Adisurya, serta dilakukan penyalaan ke rumah warga untuk pertama kalinya oleh Bapak Bupati Flores Timur, Antonius G. Hadjon Listrik di rumah Bapak Longginus Lewo Weluk dan disaksikan langsung bersama warga yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kebahagian pun dirasakan oleh salah satu penerima bantuan, Petrus Koli Wato Warga Desa Kobasoma Kecamatan Titehena kabupaten Flores Timur mengatakan dirinya sangat bahagia dan senang mendapat bantuan listrik gratis dari PLN.

"Terimakasih kepada PLN, karena kami telah mendapatkan bantuan listrik gratis pada Tahun ini. Kami juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada tahun kemarin kami menggunakan lampu pelita, dan Pada tahun ini, kami sudah bisa terang menggunakan lampu listrik," Ungkapnya.

Salah satu Upaya Program PLN Peduli Sambung Listrik Gratis, Dulunya Tahap Pertama PLN Mengucurkan Dana CSR PLN untuk membantu pemasangan Listrik Gratis kepada Masyarakat di beberapa Kecamatan di kabupaten Flores Timur sebesar Rp 105.500.000,- untuk 211 KK, Tahap 2 sebesar Rp. 39.750.000,- untuk 53 KK dan Tahap 3 sebesar Rp 75.000.000,- untuk 100 KK. dimana tahap 2 dan 3 melalui Program OMOH PLN.

PLN terus berkomitmen Meningkatkan RE selain Penyambungan Listrik Gratis melalui CSR dan Program OMOH, PLN juga gencar sosialisasi mendorong masyarakat yang belum berlistrik untuk menjadi pelanggan PLN, dengan aktif mendatangi desa- desa yang baru teraliri listrik oleh jaringan listrik desa. Tidak hanya itu PLN juga memberi Diskon biaya penyambungan 50% di daerah 3T dan BDT dan sinergi dengan Pemerintah melakukan pemasangan LTSHE.

Hadir dalam acara yang mendampingi Bupati antara lain, Humas Setda Kabupaten Flores Timur, Camat Titehena, Kapolsek Titehena dan perwakilan Koramil Lewolaga.(Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)