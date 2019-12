Oppa Shin Tae Yong Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Datang ke Indonesia Usai Perayaan Natal

*0ppa Shin Tae Yong Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Datang ke Indonesia Usai Perayaan Natal

POS-KUPANG.COM -- Setelah dipastikan dipilih menjadi Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae Yong mengatakan akan datang ke Indonesia.

Mantan Pelatih Timnas Korea Selatan itu mengatakan akan datang ke Indonesia pada sehari setelah perayaan Natal yakni Kamis, 26 Desember 2019.

Rencana kedatangan Shin Tae-yong ( atau Shin Tae Yong) ke Indonesia pada 26 Desember 2019 itu disampaikannya melalui unggahan insta story pribadinya.

Dalam statusnya dengan menampilkan foto dirinya dengan Ketua Umum PSSI M Iriawan, Shin Tae Yong mengatakan Sampai Jumpa di Indonesia pada 26 Desember 2019.

"See you in Indonesia on December 26 (emoticon bendera Indonesia dan bola)" demikian tulis Shin Tae Yong.

insta story ShinTae-yong (screenshot IG story Shin tae-yong)

Shin Tae-yong rencananya akan bertemu dengan PSSI di Jakarta pada 26 Desember 2019.

Kemungkinan besar pertemuan itu dilakukan untuk melakukan tanda tangan kontrak.

Seperti BolaSport.com kutip dari Daum, tidak dijelaskan berapa durasi kontrak yang akan diterima Shin Tae Yong.

Tak hanya itu, nominal besaran gaji Shin Tae Yong juga tidak disebutkan.

"Belum ada tanda tangan kontrak," kata Shin Tae Yong.