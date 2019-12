Sebentar Lagi Natal, Kumpulan Chord & Kunci Gitar Lagu Natal yang Bisa Dinyanyikan saat Malam Natal

Sebentar Lagi Natal, Ini Kumpulan Chord & Kunci Gitar Lagu Natal yang Bisa Dinyanyikan saat Malam Natal

POS KUPANG.COM -- Perayaan Natal bagi Umat Kristiani sudah dekat yaitu tanggal 25 Desember.

Seperti biasanya umat Nasrani menyambut dengan sukaria hari kelahiran Yesus Kristus tersebut.

Perayaan Natal juga diwarnai dengan lagu-lagu Natal yang bergemah hampir di setiap rumah mereka yang percaya pada Yesus Kristus

Tak lengkap rasanya jika rayakan Natal tanpa menyanyikan beberapa lagu natal

Ada banyak lagu Natal yang bisa kalian cover dan dinyanyikan saat berkumpul bersama keluarga atau sahabat.

Berikut 5 lagu Natal dengan kunci gitar paling mudah, mulai dari Jingle Bell Rock, Feliz Navidad, hingga Have Yourself A Marry Little Christmas yang TribunStyle.com (grup TribunJatim.com) himpun dari berbagai sumber :

1. Jingle Bell Rock

C

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

A Dm

Jingle bells swing and jingle bells ring

Dm G Dm G

Snowing and blowing up bushels of fun

Fm G

Now the jingle hop has begun

C

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

A Dm

Jingle bells chime in jingle bell time

Dm G Dm G

Dancing and prancing in Jingle Bell Square

D G C

In the frosty air.