Kenakan Pakian Adat Sumba Timur, Gubernur Viktor Pimpin Upacara Apel Bandera HUT NTT ke-61

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU---Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengenakan pakian adat motif daerah Kabupaten Sumba Timur memimpin upacara hari ulang tahun (HUT) Propinsi NTT NTT ke-61. Pembacaan Teks Pancasila oleh Wakil Gubernur NTT Josef Nai Soi.

Upacara Apel Bandera itu berlangsung di Lapangan Pahlawan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Jumat (20/12/2019) pagi.

Hadir dalam apel tersebut, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Ketua Tim Pengerak PKK Propinsi NTT Julie Sutrisno Laiskodat, Konsulat Jendral RDTL, Pimpinan Forkompinda Propinsi NTT dan Kabupaten, Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora, Wakil Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, sejumlah Bupati dan Wakil bupati, Sekda Propinsi NTT, Benediktus Polo Maing, sejumlah Pimpinan OPD Propinsi dan Kabupaten dan Tamu pejabat dan undangan lainya. Para peserta upacara apel bandera itu juga mengenakan busana adat daerah masing-masing dari seluruh pelosok NTT.

Di sela-sela apel itu juga Gubernur melaunching program Inovasi berupa Shopia minuman khas NTT, Beras Molas Lembor, NTT Pay, NTT Satu Data, Rencana Aksi Daerah SDG's Propinsi NTT Tahun 2018-2023 dan Kepemimpinan Buku Out of The Box NTT Bangkit NTT Sejahtera. Pelaunchingan ini dengan ditandai pelepasan balon ke udara.

Selain itu pemberian Penghargaan Kepada para atlet berprestasi, Pemberian penghargaan kepada masyarakat berprestasi, pemberian piagam penghargaan kepada Pelaku Ekonomi.

Dalam upacara itu juga pemberian simbolis bantuan Bidang Rehabilitasi Sosial berupa alat bantu disabilitas seperti Kursi Roda, kruk ketiak, alat bantu dengar, walking air. Selain itu juga pemberian bantuan di bidang Bantuan dan Jaminan Sosial berupa penyerahan penghargaan kepada SDM Pendamping PKH berprestasi, penyerahan simbolis bantuan sosial PKH Tahun 2020 kepada bupati Sumba Timur dan penyerahan 15 buku rekening kelompok usaha bersama fakir miskin di Sumba Timur.

Usai upacara apel itu juga Gubernur NTT Viktor bersama wakil gubernur NTT Josef Nai Soi, Ketua TP PKK NTT Julie Sutrisno Laiskodat bersama rombongan meninjau teknologi Pompa Barsha di Yayasan Radio Max Waingapu di Kampung Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera.

Adapun dalam upacara HUT NTT ke-61 itu juga dilaksanakan tarian kolosal Opang Mandangu oleh 170 para pelajar di Sumba Timur dengan membentuk 5 formasi yang dengan maknanya terkait adat Sumba Timur dan HUT NTT ke-61 Tahun 2019. (*)

