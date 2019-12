Berikut chord lagu Cinta Luar Biasa Andmesh Kamaleng, Masuk Top Lagu Indonesia

POS-KUPANG.COM - Lagu Cinta Luar Biasa merupakan single keempat dari Andmesh Kamaleng yang dirilis pada 2019.

Andmesh Kamaleng merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Rising Star ini dikenal memiliki suara merdu, salah satunya terlihat ketika Ia menyanyikan lagu berjudul Cinta Luar Biasa.

Hadirnya Andmesh Kamaleng di belantika musik tanah air menjadi kebanggaan daerah asalnya, Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur.

Diketahui, di beberapa platform musik, lagu-lagu Andmesh Kamaleng menjadi sangat populer dan banyak didengar pecinta musik Indonesia dan Asia Tenggara.

Berikut chord lagu Cinta Luar Biasa dari Andmesh Kamaleng

Intro : G ~ -D/F# Em ~

C G/B Am D ~

G

Waktu pertama kali

Em

Ku lihat dirimu hadir

Am

Rasa hati ini

D

Inginkan dirimu ~

G

Hati tenang mendengar

Em

Suara indah menyapa

Am

Geloranya hati ini

D

Tak ku sangka ~

*)

C D

Rasa ini ~ tak tertahan ~

C D

Hati ini ~ slalu untukmu ~

Reff:

G -D/F# Em

Terimalah lagu ini dari orang biasa

Am D

Tapi cintaku padamu luar biasa

Em

Aku tak punya bunga

-D C -G/B

Aku tak punya harta

Am -G/B

Yang ku punya hanyalah

C

Hati yang setia

D C G/B Am D

Tulus padamu ~

G

Hari-hari berganti

Em

Kini cintapun hadir

Am

Melihatmu memandangmu

D

Bagai bidadari ~

G

Lentik indah matamu

Em

Manis senyum bibirmu

Am

Hitam panjang rambutmu

D

Anggun terikat ~

*)

C D

Rasa ini ~ tak tertahan ~

C D

Hati ini ~ slalu untukmu ~