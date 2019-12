Chord Gitar Lagu ‘Cinta Karena Cinta’ dari Judika, Kisah Cinta Segitiga, Lihat Link Download di Sini

Lagu Cinta Karena Cinta merupakan lagu yang diadaptasi dari lagu Mandarin yang berjudul Yin Wei Ai Suo Yi Ai.

Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Cinta Karena Cinta.

Lagu Cinta Karena Cinta juga menjadi soundtrack dari sinetron di SCTV.

Judika. (YouTube)

Official Music Video yang diunggah di YouTube oleh akun Trinity Optima Production pada 28 Juni 2019.

Hingga Jumat (20/12/2019), video tersebut sudah dilihat 54.067.860 kali.

Berikut lirik dan chord gitar lagu Cinta Karena Cinta dari Judika

[Intro] D#m C# B/D# C# [Verse 1] F# C#/F D#m Aku hanyalah manusia biasa F# C#/F D#m Bisa merasakan sakit dan bahagia B Izinkan ku bicara Bm C# Agar kau juga dapat mengerti [Verse 2] F# C#/F D#m kamu yang buat hatiku bergetar F# C#/F D#m rasa yang telah ku lupa kurasakan B tanpa tahu mengapa Bm C# yang ku tahu inilah cinta [Chorus] F# C# cinta karena cinta D#m C# tak perlu kau tanyakan B C# D#m tanpa alasan cinta datang dan bertahta C# F# C# cinta karena cinta G#m D#m jangan tanyakan mengapa B tak bisa jelaskan C# D#m karena hati ini telah bicara [Intro] B C# [Verse 3] F# C#/F D#m kamu yang buat hatiku bergetar F# C#/F D#m senyumanmu mengartikan semua B tanpa aku sadari Bm C# merasuk didalam dada [Chorus] F# C# cinta karena cinta D#m C# tak perlu kau tanyakan B C# D#m tanpa alasan cinta datang dan bertahta C# F# C# cinta karena cinta G#m D#m jangan tanyakan mengapa B tak bisa jelaskan C# D#m karena hati ini telah bicara [Interlude] G#m Bbm G#/C C# [Chorus] F# C# cinta karena cinta D#m C# tak perlu kau tanyakan B C# D#m tanpa alasan cinta datang dan bertahta C# F# C# cinta karena cinta G#m D#m jangan tanyakan mengapa B tak bisa jelaskan C# D#m karena hati ini telah bicara [Outro] D#m C# B/D# C# D#m

