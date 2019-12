Puskesmas Radabata Adakan Rakor Lintas Sektor, Berikut Liputannya!

POS-KUPANG.COM | MBAY --UPTD Puskesmas Radabata melaksanakan rapat koordinasi loka karya mini lintas sektor tingkat Kecamatan Golewa.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Dadawea Dibuka langsung oleh Bapak Camat Golewa Kanisius Logo berlangsung dengan hikmat.

Kepala Puskesmas Radabata, Gusti Ceme, kepada POS-KUPANG.COM, mengatakan, menyebutkan, hadir pada kegiatan tersebut yakni kepala dinas kesehatan Kabupaten Ngada Agustinus Naru, anggota DPRD Ngada dari dapil Golewa yakni Moses Jala dan Kasmirus Pili dari Komisi III serta Marianus Kila dari Komisi 1, pimpinan BPJS Kabupaten Ngada, Para kepala Desa, ketua BPD, pimpinan Unit lintas sektor tingkat Kecamatan Golewa, Para Kepala Sekolah Dari Tingkat TK hingga SMA, para Kader Posyandu dan Tokoh Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Radabata Yakni Desa Ratogesa, Desa Dadawea, Desa Radabata, Desa Were, Desa Were 1 dan Desa Were 4.

Gusti Ceme memaparkan cakupan program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas selama satu semester.

Adapun yang dipaparkan adalah 12 SPM Indikator kesehatan, dari semua 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dijalankan beberapa sudah mencapai prosentase yang bagus tetapi masih ada permasalahan yang dihadapi yakni masih ada Ibu yang melapor kehamilan diatas 3 bulan sebanyak 1 orang, cakupan kunjungan posbindu dan posyandu lansia belum mencapai target serta penemuan BTA positif.

Gusti menyampaikan terima kasih kepada semua masyarakat, para kader, kepala desa yang sudah membantu bekerja sama untuk kegiatan program kesehatan di desa masing masing sehingga dapat berjalan dengan baik.

Ia mengatakan hal yang positif semoga bisa dipertahankan agar standar pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Masyarakat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan karena bisa mengetahui semua cakupan 12 SPM," ujar Gusti Ceme, Senin (16/12/2019).

Sementara itu, Kepala Desa Dadawea Antonius Zua menyampaikan terima kasih kepada pihak Puskesmas yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kita bisa melihat kinerja dari puskesmas dan bisa memberikan masukan demi peningkatan pelayanan kesehatan.

Camat Golewa, Kanisius Logo, menyampaikan terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir dalam undangan kegiatan rapat koordinasi lintas sektor.

Kanisius berharap agar kita bisa mengikuti rangkain kegiatan yang dimaksud dalam hal ini bisa memberikan masukan dan saran dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Radabata. Dalam umur yang masih 1 Tahun tentu masih banyak yang harus dikerjakan dan dilakukan.

"Oleh karena itu dukungan dari semua lintas sektor yang hadir bisa memberikan masukan yang baik dalam pelayanan kesehatan," ujar dia. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)