Download Chord Kunci Gitar & Lirik Lagu Seberkas Sinar - Nike Ardilla

Penyanyi: Nike Ardilla, Ciptaan: Deddy Dores

Intro : Am Em F Am

Am Em F G-Am



Am

kala ku seorang diri

Am G

hanya berteman sepi dan angin malam

F

ku coba merenungi..

Dm F E G-F-E

….tentang jalan hidupku………....ho..



Am

kulangkahkan kakiku

Am G

dan menyimak sebuah arti kehidupan

F F-E-Dm

hati s’lalu bertanya..

Dm-E-F E

A…da kah kasih suci...



Am Dm

dalam cinta...Ha....haa..

G C F Dm E

adakah cintamu….ha-ha-ha…haha..



Reff:

C G F-E-F-E C

…Seberkas cahaya terang..

C F G F-F-F C

…menyinari hidupku..

C G E Am G

…sesejuk embun-embun di pagi hari..

F E Am

dambaan insan di dunia ini



Am Dm G C

ha-ha-ha.....haa… ha...

F Dm E

ha-ha-ha.....haa…



Reff:

C G F-E-F-E C

…Seberkas cahaya terang..

C F G F-F-F C

…menyinari hidupku..

C G E Am G

…sesejuk embun-embun di pagi hari..

F E Am

dambaan insan di dunia ini



Music : Am Em F E

Am Dm G C F Dm E

Am



Am

jauh ku dengar lagu

Am G

di keheningan malam..aku sendiri..

F F-E-Dm

kucoba merenungi...

Dm-E-F E

tentang jalan hidupku..



Am Dm

dalam cinta...Ha....haa..

G C F Dm E

adakah cintamu….ha-ha-ha…haha..



Reff 2 :

C G F-E-F-E C

…Seberkas cahaya terang..

C F G F-F-F C

…menyinari hidupku..

C G F-E-F-E C

…sesejuk embun pagi….

C F G F-F-F C

…Dalam cita cintaku..



Kembali ke : Reff II (fade out)

6 Artis Ini Meninggal Mendadak Saat di Puncak Tenar, dari Nike Ardilla, Hingga Pangeran Dangdut!

Ingat Abiem Ngesti dan Nike Ardilla? Abiem Ngesti adalah artis termuda pelantun lagu 'Pangeran Dangdut' yang meninggal mendadak karena kecelakaan di usia 16 tahun pada tahun 1995. Masih di tahun yang sama, Nike Ardilla juga meninggal mendadak di usia 19 karena kecelakaan di Bandung. Berikut selengkapnya 6 artis meninggal dunia di usia sangat muda dan di puncak popularitas.

Kematian merupakan hal yang pasti bagi setiap makhluk hidup.

Pun begitu yang terjadi pada sederet artis ini.

Bahkan yang menjadikannya heboh lantaran meninggal saat sedang dipuncak popularitas.

Berbagai macam penyebab kematian artis ini antara lain akibat kecelakaan hingga konsumsi obat berlebihan.

Setidaknya ada 7 orang artis Indonesia yang mati muda secara mendadak.

Berikut daftar artis-artis tersebut:

1. Abiem Ngesti

Abiem Ngesti (//ypsrandy.blogspot.com)

Abiem Ngesti adalah artis cilik langka karena mungkin cuma dia yang meniti karier dari penyanyi cilik di jalur dangdut.