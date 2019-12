Waduh! Anang Diam-diam Tolak Ciuman Ashanty Aksi Ayah Aurel Hermansyah Tertangkap Kamera, Ada Apa?

Lewat Instagramnya, Ashanty menggoda Anang Hermansyah dan mengatakan ingin mencium sang suami.

Namun sayangnya, Ashanty mendapatkan penolakan dari Anang Hermansyah lantaran suatu hal.

Momen tersebut terjadi saat keluarga Anang Hermansyah sedang bepergian menuju Jogjakarta seperti uang dibagikan lewat Insta Story Ashanty sejak kemarin, Rabu (11/12/2019).

Bukannya menggunakan pesawat terbang seperti biasa, keluarga Anang berangkat menggunakan bis.

Rupanya, mereka sempat mampir terlebih dahulu ke kediaman Putra, bocah penjual cilok yang dekat dengan keluarga Anang di Indramayu.

"Kita mau on the way ke Jogja tapi ini mau mampir ke kampung halamannya Putra dulu di mana Kak," kata Ashanty kala itu.

"Indramayu," sahut Azriel memberitahu.

Dari Insta Story Ashanty, kedatangan keluarga Anang Hermansyah ke rumah putra disambut dengan meriah anggota keluarga serta tetangga Putra.