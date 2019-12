Serunya Anak-anak Saat Belajar Hias Kue di Aston Hotel Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dalam rangka Hari Ibu pada 22 Desember 2019, Aston Kupang Hotel and Convention Center menyambutnya dengan "Sweet and Fun -Cupcake Decoration for Mom & Kids" di Gourmet Restaurant. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Sabtu, (7/12/2019) mulai pukul 15.00 -17.00 Wita.

Public Relations Officer, Viona Alamanda, di Kupang, Senin (9/12/2019) mengatakan sebanyak 22 anak yang berusia mulai dari 3 -10 tahun datang dan mengikuti kegiatan menghias cupcake yang ditemani ibu mereka dan dipandu langsung oleh Chef Riston dan Chef Rara serta MC Henny Ndaumanu dan MC Sam.

Kegiatan ini dimulai pada pukul 15.00 dan dibuka oleh GM Aston Kupang Hotel, Deddy S.Thalib.Deddy mengatakan kegiatan yang dilaksanakan bukan untuk kompetisi tapi untuk melihat bakat dan minat anak, selain itu juga melatih kepercayaan diri anak untuk berani tampil dan berkreasi.

Ada empat jenis cupcake yang dijadikan contoh, seperti cupcake santa, cupcake mickey mouse, cup cake pandan, dan cupcake hello kitty. Dimana Chef Riston dan Chef Rara langsung menunjukkan cara membuatnya di depan para anak dan orang tua.

Tidak hanya menunjukkan cara untuk menghias cupcake, kedua Chef tersebut juga beraksi untuk memberikan ilmu cara membuat dan melipat chef's hat kepada seluruh peserta.

Maka sebelum kegiatan menghias cupcake dimulai seluruh anak sudah memakai chef's hat untuk alasan kebersihan makanan.

Dimulai pada pukul 15.30 Wita, seluruh peserta menghias cupcake dengan kreasinya masing-masing dan ada juga peserta yang mengikuti empat contoh yang telah diberikan.

Ibu yang hadir tampak antusias untuk membantu putra-putrinya menambahkan pastry cream, meses, sparkling chocolate butter, biskuit dan beberapa bahan lain yang berwarna-warni.

Salah satunya adalah Inda Wohangara yang membawa dua orang anaknya yang berusia empat tahun dan lima tahun.

"Seru sekali kegiatannya, saya bawa dua anak dan dua-duanya happy. Radit sangat

antusias sementara Raya si bungsu masih malu-malu. Tapi kegiatannya oke banget," katanya.

Meskipun bukan kompetisi, Aston Kupang Hotel tetap memberikan sebuah penghargaan berupa voucher kamar kepada anak dan Ibu dengan presentasi cupcake terbaik. Dan penghargaan tersebut jatuh pada Mitchell Arnold yang menghias cupcake menjadi snowman dan santa.

Setelah selesai berfoto bersama seluruh peserta, orang tua dan chef, kegiatan selesai tepat pada pukul 17.00 Wita dimana seluruh peserta dapat membawa pulang cupcake yang telah dihias.(Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)