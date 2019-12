Enam Atlet Tinju NTT Ikut Pra PON di Bogor, Delapan Atlet Sudah Lolos PON

Sebanyak enam atlet tinju NTT ikut Pra PON di Bogor, delapan atlet sudah lolos ke PON

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sebanyak enam atlet tinju amatir asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) akan mengikuti pra Pekan Olahraga Nasional ( PON) II di Bogor pasa 13 hingga 27 Desember 2019.

Para petinju ini dilepas oleh Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia ( Pertina) Provinsi NTT, Samuel Haning di Resto Celebes, Kota Kupang, Rabu (11/12/2019).

Samuel dalam sambutannya berpesan agar para petinju tampil maksimal sehingga bisa lolos ke PON yang akan digelar di Irian Jaya ada 2020 mendatang.

Dia jelaskan, pada Pra PON I yang digelar di Ternate ada delapan atlet tinju amatir NTT lolos ke PON di Papua tahun 2020 mendatang. Dalam pra PON di Ternate tersebut tim NTT mengukir catatan positif dengan meraih juara umum.

Delapan atlet tersebut enam putri yakni, Angelina Neis dikelas 45 kg, Sandu Nesta Kalvin dikelas 48 kg, Yudit Monino (kelas 51 kg), Serli Kase (kelas 54 kg), Erniati Ngongo (kelas 60 kg) dan Imakulata Loda (kelas 64 kg).

Sementara putra, Albertus Susanto Taralandu dikelas 46 kg dan Lucky Agustomi Harry dikelas 56 kg putera.

Sementara enam atlet yang akan mengikuti Pra PON II di Bogor yakni lima putra dan satu putri, antara lain Jefri Hitarihun (kelas 52 kg), Mario Kali, Yohanes S. Lebi (kelas 60 kg), Charles Tungga (69 kg), Libertus Gah (64 kg) dan putri, Sinta Rambu Kaleka (57).

Sekretaris Pertina NTT, David Selan menjelaskan, tim Pra PON NTT ini dipimpin oleh Yusuf Ngaragale selaku manager yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia tinju. Mereka juga didampingi para pelatih yang berpengalaman yakni Onny Selan Hermansa Palo.

David mengatakan, ia sangat berharap semua atlet dari NTT ini bisa lolos ke PON. Menurutnya persiapan para atlet matang, tinggal terus dimotivasi agar mereka bisa tampil bertarung secara maksimal.

Menurutnya perhatian pemerintah terhadap atlet dan Pertina sejauh ini bagus hanya perlu ditingkatkan lagi mengingat anak-anak NTT potensial untuk berkiprah di dunia tinju.

Lanjutnya, rentang waktu sebelum PON 2020, akan diisi dengan try out untuk menambah jam terbang para atlet. Dia mengaku keterbatasan dana menjadi kendala untuk melakukan try out, namun ia optimis bisa memaksimal dana yang ada.

"Kalau kita lihat dari Provinsi lain yang prestasi tinjunya bagus itu sebelum PON mereka lakukan try out bahkan sampai ke luar negeri. Kita try out, kita maksimalmalkan apa yang ada ditunjang dengan kerja sama tim dan semangat," katanya.

Sementara itu, dari pihak pelatih menjelaskan, persiapan sudah matang baik secara teknis, taktik, fisik maupun mental, tinggal terus didukung dan diberi motivasi. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti)