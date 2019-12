Telur, Gula, Ayam Potong dan Minyak Goreng Merangkak Naik, Beras Stabil

POS-KUPANG. COM --Menjelang perayaan Natal dan Tahun baru 2020, harga sembako seperti telur, minyak goreng, ayam dan gula di Pasar Inpres Soe mulai merangkak naik. Sedangkan harga beras dan bawang relatif stabil.

Telur menjadi komoditi yang naiknya paling tinggi. Jika sebelumnya harga telur per rak berada dikisaran 43 ribu hingga 45 ribu, di awal Desember ini harga telur naik menjadi 55 ribu per raknya.

Sedangkan gula pasir mengalami kenaikan Rp. 1000. Jika sebelumnya di jual Rp. 13.000 per Kg, saat ini naik menjafi Rp. 14. 000 per Kg. Minyak goreng juga mengalami kenaikan, dari 150 ribu per dos, saat ini naik menjadi 160 ribu per dos.

Ayam potong juga mengalami kenaikan Rp. 10.000 per ekor. Jika sebelumnya ayam potong berukuran besar dijual Rp. 60.000 per ekor, saat ini naik menjadi Rp. 70.000 per ekor.

Naiknya harga komoditi ini dijelaskan para pedagang disebabkan karena adanya kenaikan harga dari distributor.

" Muali awal Desember itu memang harga telur, gula dan minyak goreng sudah mulai naik dari suplaier kakak. Makanya mau tidak mau kita ikut naikan," ungkap Jamaluddin dan Naco dua pedagang sembako di kawasan

Pasar Inpres Soe kepada pos kupang.com, Selasa (10/12/2019) pagi.

Dian pedagang ayam potong yang ditemui pos kupang.com mengatakan kenaikan harga ayam potong disebabkan karena adanya kenaikan harga ayam dari suplaier ayam.

" Harga ayam potong memang naik kakak. Sekarang ayam yang besar sudah tidak bisa Rp. 60.000 lagi kakak. Sekarang sudah 70. 000 per ekor," ujarnya.

Sedangkan harga beras masih relatif stabil. Beras Nona Kupang ukuran 40 kg dijual dengan 425 ribu per karung. Sedang beras lonceng ukuran 20 kg dijual 220 ribu per karung. Untuk beras super ukuran 40 Kg dijual dengan harga 390 ribu per karung.

Harga bawang merah dan bawang putih juga masih relatif stabil. Bawang merah dijual 25 ribu per kilo dan bawang putih 30 ribu per kilo-nya. (Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota)