Chord Gitar dan Lirik Lagu Shape Of You Ed Sheeran, I am In Love With The Shape of You

POS-KUPANG.COM - Edward Christopher Sheeran, MBE lahir 17 Februari 1991.

Ia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, gitaris, produser rekaman, dan aktor berkebangsaan Inggris.

Sheeran lahir di Halifax, West Yorkshire, dan dibesarkan di Framlingham, Suffolk.

Dia memasuki Academy of Contemporary Music di Guildford sebagai seorang sarjana pada usia 18 tahun di 2009.

Pada awal tahun 2011, Sheeran secara independen merilis sebuah extended play berjudul No. 5 Collaborations Project.

Setelah menandatangani kontrak dengan Asylum Records, album debutnya, + (dibaca sebagai "plus"), dirilis di September 2011.

Album ini memuncaki tangga album Britania Raya dan Australia, berada di nomor lima di AS, dan telah disertifikasi tujuh-kali platinum di Britania Raya.

Album ini menghasilkan single "The A Team", yang membuatnya mendapatkan Ivor Novello Award sebagai Best Song Musically and Lyrically.

Pada tahun 2012, Sheeran memenangkanBrit Awards sebagai Best British Male Solo Artist dan British Breakthrough Act.