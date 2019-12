Chord Gitar dan Lirik Lagu Kesempian Kita PAS Band, Hidup Ini Hanya Kepingan Yang Terasing Di Lautan

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kesempian Kita Milik Pas Band, Hidup Ini Hanya Kepingan Yang Terasing Di Lautan

POS-KUPANG.COM - PAS Band adalah kelompok musik yang mencampurkan warna musik rock, hip hop, dan punk.

Ya PAS Band digawangi oleh Yukie (vokal), Trisno (bass), Bengbeng (gitar), Sandy (drum), Richard Mutter (drum)

Awalnya, band yang lahir di kampus Unpad ini mulai meniti karier dari panggung-panggung underground sejak 1989.

dan PAS Band berdiri secara resmi pada tahun 1990 dengan formasi yang terdiri dari dua kakak-adik Bengbeng (gitar) dan Trisno (Bass), serta Yukie (vokal) dan Richard Mutter (drum).

Pada tahun 1993, band ini merilis album EP berbendera indie label dengan debut, Four Through The Sap.

Mulai album kedua In (No) Sensation (1995) hingga sekarang, mereka digandeng oleh Aquarius Musikindo.

Label ini membebaskan mereka untuk berkarya.

Meskipun tidak bisa merangkul semua orang lewat musiknya yang tidak biasa, tetapi mereka mulai membangun basis massa yang setia dengan jalur yang mereka pilih.

Richard Mutter, Raden Mas Julius Aryo Verdijantoro, dan Robin Malau dalam salah satu pertemuan di program acara Musikator yang digagas oleh Robin Malau.