Rayuan Maut Daniel Benu Makan Korban, Dua Gadis Dihamilinya Sekaligus, Entah Apa yang Merasukinya!

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Dion Kota

POS KUPANG, COM, SOE - Daniel Benu, warga Kiufatu, Kecamatan Kualin-TTS, yang telah menghamili Yosina (19) dan DN (15) ditangkap polisi, Rabu (27/11/2019) malam. Kini Daniel mendekam di balik jeruji tahanan Polres TTS.

Mirisnya, dua gadis yang dihamili Daniel, merupakan tetangganya sendiri. Bahkan, salah satu korban, DN, masih berusia 15 tahun.

Kapolres TTS, AKBP Aria Sandy, S.Ik, yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim, Iptu Jamari, SH, MH, Kamis (28/11/2019), membenarkan penangkapan Daniel yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Jamari mengatakan, pelaku diamankan di rumahnya dan langsung dibawa ke Mapolres TTS guna ditahan. "Pelakunya sudah kita tahan dan ditetapkan sebagai tersangka," ungkap Jamari.

Daniel, diakui Jamari, dijerat UU No. 17/2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelaku diancam pidana penjara paling singkat lima tahun, paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. "Pelaku kita jerat dengan UU Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun," jelasnya.

Terpisah, ayah Yosina, Simon Natonis, berterima kasih kepada pihak kepolisian telah menangkap Daniel Benu. Dia berharap Daniel dihukum seberat-beratnya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

"Terima kasih pak polisi sudah tangkap pria yang hamili anak saya tapi tidak mau tanggung jawab. Dia (Daniel) harus dihukum seberat-beratnya," pinta Simon.

Untuk diketahui, kisah asmara Yosina (19) dengan kekasihnya Daniel Benu berujung di kantor polisi. Rabu (27/11/2019) Yosiana bersama orangtuanya melapor Daniel ke polisi karena tidak mau bertanggung jawab seusai menghamili Yosiana yang kini usia kandungannya empat bulan.

Yosina sempat meminta pertanggungjawaban Daniel tetapi ditolak. Daniel memilih menikahi DN. Yosina geram lalu bersama orangtuanya melaporkan Daniel ke polisi. *