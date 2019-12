Natal 2019! Chord Gitar dan Lirik Lagu Natal, Jingle Bell Rock, O Holy Night hingga White Christmas 

Natal 2019! Chord Gitar dan Lirik Lagu Natal, Jingle Bell Rock, O Holy Night, White Christmas, Feliz Navidad

POS-KUPANG.COM - Umat Kristiani merayakan Hari Natal setiap tanggal 25 Desember. Termasuk Natal 2019 tahun ini.

Tak lengkap rasanya jika rayakan Natal 2019 tanpa menyanyikan beberapa lagu Natal.

Ada banyak lagu Natal yang bisa kalian cover dan dinyanyikan saat berkumpul bersama keluarga atau sahabat.

Berikut 5 lagu Natal dengan kunci gitar paling mudah, mulai dari Jingle Bell Rock, Feliz Navidad, hingga Have Yourself A Marry Little Christmas yang TribunStyle.com (grup TribunJatim.com) himpun dari berbagai sumber :

1. Jingle Bell Rock

C

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock



A Dm

Jingle bells swing and jingle bells ring

Dm G Dm G

Snowing and blowing up bushels of fun

Fm G

Now the jingle hop has begun