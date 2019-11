Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Beda Agama Vicky Salamor, Pria Asal Ambon yang Menggemaskan

POS-KUPANG.COM - Chord Cinta Beda Agama Vicky Salamor, Pria Asal Ambon yang Menggemaskan

Beda Agama

Vicky Salamor : C#

INTRO

C F G C G

C F G C F G

C

Sakarang dan selamanya

F

beta yakin cuma ale

G C G

Yang terbaik paling terbaik

C

Cinta su di tengah jalan

F

Seng mungkin beta akhiri

G

Hubungan ini

C

Nona jantong hati

Am

Biar orang tau katong

F

berbeda Sayang

C

tapi beta tetap cinta

G

Walau beda agama

Am

Terserah dong semua

F

mo bilang apa Dibelakang

C

Beta seng paduli

G

Beta Tetap cinta

REFF..

C

Nona par beta Se anugerah

F

Dari yang Kuasa

C

Percaya beda keyakinan

G

Tapi se takdir parbeta

C

Doa par nona tulus suci

F

Mau se hidup semati

G

Katong pung cinta

C G

Satukan perbedaan