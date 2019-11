Para BLINK Bersiaplah, BlackPink Bakal Rilis Karya Baru Tahun Depan

POS KUPANG.COM -- Girlgroup BlackPink dikabarkan akan kembali dengan musik baru setelah kesuksesan “Kill This Love”.

Lisa cs diberitakan bakal merilis karya baru pada awal 2020. Sayangnya, YG Entertainment belum memberikan tanggal pasti atau pun detail perihal musik baru BlackPink tersebut.

“Kami belum ada tanggal pastinya tapi mereka akan kembali pada awal 2020. Personel BlackPink kini sedang merekam sejumlah lagu baru untuk album selanjutnya,” kata YG Entertainment sebagaimana dikutip dari Koreaboo, Jumat (29/11/2019).

Girlband BLACKPINK tampil di panggung Sahara Tent pada 2019 Coachella Valley Music And Arts Festival di Indio, California, pada Jumat (12/4/2019). ((Rich Fury/Getty Images for Coachella/AFP))

“Kami sedang mendiskusikan tentang jadwal yang pas. Oleh karenanya, kami mohon pengertiannya,” lanjut pihak YG Entertainment. Ini akan menjadi kembalinya BlackPink setelah merilis mini album Kill This Love pada April tahun ini.

Meskipun ada jarak waktu yang cukup lama antara mini album dengan album baru ini, tetapi BlackPink tetap menjadi girlgrup K-Pop yang terkenal di dunia.

Terbukti, BlackPink masuk nominasi dan memenangkan sejumlah penghargaan di Korea dan internasional.

Belum lama ini, Jisoo , Jennie , Rosé, dan Lisa membawa pulang tiga penghargaan dari E! People's Choice Award 2019 untuk kategori The Group of 2019, The Music Video of 2019 dengan "Kill This Love" dan The Concert Tour of 2019.

Sebelumnya, BlackPink juga berhasil membawa pulang empat penghargaan di ajang BreakTudo Awards 2019 di Brasil.

Kemenangan BlackPink di Brasil sekaligus membuat sejarah. Sebab, mereka menjadi grup K-Pop perempuan pertama yang mendominasi daftar pemenang. Kemudian, mulai Desember 2019 hingga Februari 2020, BlackPink dikatakan akan memulai tur keliling Jepang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Siap-siap, BlackPink Bakal Rilis Karya Baru Tahun Depan",