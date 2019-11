Ahli Tarot Nasib Ahok, Ada Kartu Lima Pedang, Ini yang Akan Dialami Ahok Jadi Pimpinan Pertamina

POS KUPANG.COM -- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bar

u saja ditunjuk oleh Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Ahok telah resmi dilantik menjadi Komisaris Utama PT Pertamina, menggantikan Tanri Abeng pada Senin (25/11/2019) kemarin.

Pelantikan Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina ini tentunya disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat, salah satunya Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

Melansir laman Kompas.com, Indef mengharapkan bahwa Ahok dapat melakukan pengawasan yang lebih baik agar rantai bisnis dari hulu hingga hilir lebih efisien.

Artinya, Ahok diminta untuk meningkatkan produksi minyak dengan menemukan cadangan-cadangan baru, dan mengoptimalisasi kilang agar bisa memenuhi kebutuhan BBM, sehingga bisa mewujudkan BBM satu harga untuk masyarakat.

Ahok juga diminta untuk memastikan kelancaran program pemerintah dalam pemakaian bahan bakar B30.

Suami Puput Nastiti Devi ini juga diminta agar bisa memberantas mafia migas hingga ke akarnya.

Diangkatkanya Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, membuat banyak orang merespon, salah satunya ahli tarot Denny Darko.

