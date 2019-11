Bak Langit dan Bumi, Ahok Sudah Jadi Komisaris Utama Pertamina, Sang Mantan Veronica Tan Jualan Baju

POS KUPANG.COM -- Kehidupan mantan Gubernur DKI Jakarta hingga saat ini masih saja menjadi perbincangan publik.

Pria yang bisa juga disapa BTP atau Ahok telah resmi menjabat Komisaris Utama pertamina sementara sang mantan istri mempertahankan hidup dengan cara jualan daging impor dan membantu jualan baju anak mereka, Nicholas Sean.

Ahok resmi akan menduduki jabatan barunya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina

Penetapannya Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menjadi Komisaris Utama PT Pertamina akan dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertamina pada Senin (25/11/2019).

Sementarakabar terbarunya mantan istrinya, Veronica Tan sibuk membantu Nicholas Sean berjualan pakaian di salah satu mall di Bandung.

Momen-momen kebersamaan itu diabadikan anak pertama Ahok dan Veronica Tan melalui video singkat di akun Instastories @nachoseann, Minggu (24/22/2019).

Dalam unggahannya, Sean berterimakasih kepada Veronica Tan lantaran reka jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bandung sudah menyempatkan waktu untuk memberikan dukungan kepadanya.

"Thanks mom for coming all the way from Jakarta to support @se.indonesia in Bandung with @poppinsbazaar .

I'm very lucky to have you,"tulisnya