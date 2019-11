Perkaya Konten di XL Home, XL Axiata Gandeng Video

Group Head Home Business XL Axiata, Robert Edward Langton (kiri) bersama dengan Deputy CEO Vidio, Hermawan Sutanto (kanan) dalam acara kerjasama antara XL Axiata melalui XL Home dengan PT Vidio Dot Com ( Vidio ) beberapa waktu lalu.

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- PT XL Axiata Tbk ( XL Axiata) terus melanjutkan pengembangan bisnis layanan fixed broadband/fiber broadband "XL Home".

Salah satunya dengan memperkaya konten layanan premium yang bisa dinikmati para pelanggan. Kali ini, XL Axiata menjalin kerjasama dengan PT Video Dot Com penyedia layanan video streaming online dengan brand "Vidio", yang memiliki berbagai macam konten premium pilihan mulai dari berita, entertainment, sinetron, dan olahraga.

"Kami menyambut gembira kerjasama ini yang memungkinkan layanan Vidio Premier bisa dinikmati oleh para pelanggan XL Home. Kami memang ingin membawa XL Home menjadi one stop home entertainment bagi keluarga Indonesia.

• FTBM Kemah Literasi NTT Gelar Literasi Sebagai Kecakapan Abad XXI

Dengan internet super cepat dan stabil dari XL HOME pelanggan bisa mengakses tayangan premium lokal maupun internasional terbaik di Vidio dengan lancar dan stabil langsung di TV," kata Direktur Corporate Strategy & Business Development XL Axiata, Abhijit Navalekar melaluo rilis yang diterima, Senin (25/11/2019).

Kerjasama ini merupakan salah satu komitmen dari XL home untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Seperti yang sudah diketahui masyarakat Indonesia, Vidio merupakan salah satu penyedia konten premium lokal maupun internasional terbaik di Indonesia.

Kami ingin pelanggan XL Home mendapatkan manfaat yang maksimal, termasuk konten-konten premium terbaik."

• Seribuan Anggota Bergabung di Swasti Sari Mart, Asetnya Capai Rp 3 Miliar

Menurut Abhijit, XL Axiata memilih Vidio antara lain karena memiliki beragam tayangan dari saluran lokal, nasional, maupun internasional yang lengkap, termasuk juga siaran eksklusif sepakbola Liga 1 Indonesia, sinetron terlaris, dan original series lokal seperti Heart dan I Love You Baby yang lagi digemari.

Selain itu, Vidio juga memungkinkan pengguna internet di Indonesia untuk menikmati siaran 24 jam drama Korea, drama India, drama lokal, hingga film-film Hollywood, Bolywood, dan Asia.

Tak lupa juga tersedia tayangan 24 jam ilmu pengetahuan dan anak-anak buat mereka yang telah berkeluarga.

Bagi pengguna XL Home, fitur tersebut memberikan kebebasan lebih kepada pelanggan XL Home untuk memilih dan menonton konten semau mereka.

Dengan adanya kerjasama ini, pelanggan XL Home sekarang bisa menikmati tayangan Vidio di TV mereka tanpa hambatan kualitas koneksi internet.

Khusus pelanggan baru, XL Home menawarkan promo HARGA TEMAN, yang memungkinkan pelanggan XL Home mendapatkan kecepatan internet up to 30Mbps, hanya dengan membayar IDR 199.000 per bulan selama 12 bulan, tanpa ada kenaikan harga. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)