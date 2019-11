Peringatan Hari Guru, Ini Deretan Artis Berprofesi Guru, Ada Nagita Slavina & Desy Ratnasari, Susan Bachtiar, Herfiza Novianti,Reza Rahardian, Dodit Mulyanto

POS-KUPANG.COM - Selamat memperingati Hari Guru 25 November 2019. Tahukah Anda bahwa di antara antara artis yang populer saat ini, ternyata ada juga yang berprofesi guru.

Inilah sederet artis Indonesia yang juga berprofesi sebagai guru atau tenaga pengajar.

Di antaranya Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad ini ternyata pernah menjadi guru TK.

Selain Nagita Slavina, sederet artis lain juga pernah merasakan menjadi guru atau tenaga pengajar.

Berikut ulasannya:

1. Nagita Slavina

Siapa sangka jika Nagita Slavina pernah bekerja sebagai seorang guru.

Istri Raffi Ahmad ini sempat merasakan menjadi guru TK.

Kabar Gigi sempat menjadi guru sempat disampaikan Raffi Ahmad.

Berbekal pengalaman tersebut, ia tahu pendidikan apa yang terbaik untuk putranya, Rafathar Malik Ahmad.

2. Herfiza Novianti

Istri Ricky Harun, Herfiza Novinati, juga punya profesi lain sebagai tenaga pengajar selain menjadi artis.

Bahkan, Herfiza masih menekuni profesinya itu hingga kini.

Setelah menyelesaikan studi S2 di Institut Pertanian Bogor, Herfiza menjadi dosen di Universitas Prof Dr Moestopo, Jakarta.

3. Susan Bachtiar

Sama seperti Nagita Slavina, Susan Bachtiar juga menjadi guru TK.

Ia mengajar di sebuah sekolah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Ia dikenal lama bergelut dalam dunia pendidikan dengan mengajar Bahasa Inggris hingga akhirnya memutuskan untuk mengajar TK.

4. Desy Ratnasari

Aktivitas artis lama ini bisa dibilang cukup banyak.

Selain jadi anggota dewan, Desy Ratnasari juga menjadi seorang dosen.

Ia mengampu kuliah di Jurusan Psikologi sebuah perguruan tinggi.

5. Ellen eks Cherrybelle

Mantan Cherrybelle, Ellen Nita Vindriana, menjadi dosen setelah tak lagi aktif di dunia hiburan.

Ellen menjadi dosen di Politeknik Negeri Malang di bidang Manajemen Akuntasi.

Ellen Nita mengajar mata kuliah aplikasi komputer bisnis (aplikombis) sejak September 2016 silam.

Kini ia juga diketahui menjadi seorang PNS.

6. Reza Rahardian

Aktor Reza Rahardian tak hanya pintar berakting.

Ia juga menyalurkan ilmu yang dimiliki dengan menjadi seorang dosen.

Reza Rahardia menjadi dosen Jurusan Vokasi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.

7. Dodit Mulyanto

Komika Dodit Mulyanto memang mengambil kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Jurusan Geografi.

Karenanya tak heran jika memiliki ilmu seorang pengajar.

Dodit menyalurkan ilmunya itu dengan menjadi guru di SMP Santa Clara Surabaya. (TribunStyle.com/Galuh Palupi)

Ucapan Selamat Hari Guru Nasional - Kumpulan Kata Mutiara Berbahasa Inggris Terindah, Share to WA

Ini kumpulan kata mutiara terindah, ucapan Selamat Hari Guru 25 November 2019 berbahasa Inggris. Share to Facebook, WhatsApp, Twitter .

Hari Guru Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 25 November.

Untuk tahun ini, Hari Guru Nasional akan diperingati pada Senin (25/11/2019).

Hari Guru Nasional ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden no 78 tahun 1994.

Banyak hal bisa dilakukan untuk memperingati Hari Guru Nasional.

Satu di antaranya dengan menyampaikan ungkapan terbaik pada para guru melalui kata-kata mutiara.

Berikut kumpulan kata muatara untuk memperingati Hari Guru Nasional cocok sebagai status WhatsApp, Instagram dan Facebook sebagaimana Tribunnews kutip dari Yourselfquotes.com, Minggu (24/11/2019).

'I found guidance, friendship, discipline and love, everything, in one person. And that person is you. Happy Teacher’s Day.'

Saya menemukan bimbingan, persahabatan, disiplin, dan cinta, semuanya, dalam satu orang. Dan orang itu adalah Anda. Selamat Hari Guru.

'Without you, we would have been lost. Thank you, teacher, for guiding us, inspiring us And making us what we are today. Happy Teacher’s Day.'

Tanpa kamu, kita akan tersesat. Terima kasih, guru, karena membimbing kami, menginspirasi kami, dan menjadikan kami seperti sekarang ini. Selamat Hari Guru.

'You took my hand, opened my mind and touched my heart. Happy Teacher’s Day.'

Kamu meraih tanganku, membuka pikiranku dan menyentuh hatiku. Selamat Hari Guru.

'Your teachings will never be erased from my mind. Happy Teacher’s Day.'

Ajaranmu tidak akan pernah terhapus dari pikiranku. Selamat Hari Guru.

'You accepted the challenge to teach me and I accepted the challenge to learn. Happy Teacher’s Day.'

Anda menerima tantangan untuk mengajar saya dan saya menerima tantangan untuk belajar. Selamat Hari Guru.

'A good teacher can inspire hope, ignite imagination and instill the love of learning. Happy Teacher’s Day.'

Seorang guru yang baik dapat menginspirasi harapan, menyalakan imajinasi dan menanamkan cinta belajar. Happy Teacher's Day.

'You have pure love for teaching and I have entire love for learning. Happy Teacher’s Day.'

Anda memiliki cinta murni untuk mengajar dan saya memiliki seluruh cinta untuk belajar. Selamat Hari Guru.

'Just wanted to let you know that you are the best and your way of teaching is marvelous. Happy Teacher’s Day.'

Hanya ingin memberi tahu bahwa Anda adalah yang terbaik dan cara Anda mengajar luar biasa. Selamat Hari Guru.

'Thanks for bearing up with my silly questions. And wish you the best forever.'

Terima kasih telah memenuhi pertanyaan konyolku. Aku doakan yang terbaik untuk selamanya.

'To me you are my role model. To me you are the best teacher.' ― Happy Teacher’s Day

Bagiku kamu adalah panutanku. Bagiku kamu adalah guru terbaik. - Selamat Hari Guru

'May each child be blessed with a teacher like you.' ― Happy Teacher’s Day

Semoga setiap anak diberkati dengan seorang guru seperti Anda. - Selamat Hari Guru

'The best teachers always teach from the heart and not from only the books.' ― Happy Teacher’s Day!

Para guru terbaik selalu mengajar dari hati dan bukan hanya dari buku-buku. - Selamat Hari Guru!

'A good teacher is similar to a candle that consumes itself to light up others paths.'

Seorang guru yang baik mirip dengan lilin yang menghabiskan dirinya sendiri untuk menerangi jalan orang lain.

'Good teachers build knowledge, great teachers build character.' ― Happy Teacher’s Day

Guru yang baik membangun pengetahuan, guru yang hebat membangun karakter. - Selamat Hari Guru

'You are a mentor, you are a friend, you are my helping-hand. Thanks teacher to guide me to walk on the right track.'

Kamu adalah seorang mentor, kamu adalah seorang teman, kamu adalah uluran tangan saya. Terima kasih guru telah membimbing saya berjalan di jalan yang benar.

'I realize by being a teacher, I am making an important contribution to all the national development initiatives.' ― APJ Abdul Kalam

Saya menyadari dengan menjadi seorang guru, saya memberikan kontribusi penting bagi semua inisiatif pembangunan nasional. - APJ Abdul Kalam

'A teacher’s purpose is not to create students in his own image, but to develop students who can create their own image.' ― Happy Teacher’s Day

Tujuan guru bukan untuk menciptakan siswa sesuai dengan citranya sendiri, tetapi untuk mengembangkan siswa yang dapat menciptakan citra mereka sendiri. Selamat hari guru.

'You are the only person who is as special and precious to me just like my mother. You are my source of wisdom and way to enlightenment. Wish you a very Happy Teachers Day.'

Kamu adalah satu-satunya orang yang spesial dan berharga bagiku seperti ibuku. Anda adalah sumber kebijaksanaan dan jalan saya menuju pencerahan. Semoga Anda mendapatkan kebahagiaan lebih di Hari Guru ini.

'I got the best gift from God and that’s you my teacher. You are very special to me and close to my heart. Because of you I feel studies interesting and coming to school exciting.'

Saya mendapat hadiah terbaik dari Tuhan dan itu adalah guru saya. Anda sangat istimewa bagi saya dan dekat dengan hati saya. Karena kamu, aku merasa pelajarannya menarik dan datang ke sekolah mengasyikkan. (Tribunnews.com/Fajar)

