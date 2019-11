SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming BeIn Sports 2 & RCTI Atalanta vs Juventus, Skor Sementara 0-0

Nonton sedang berlangsung Live Streaming BeIn Sports 2 & Live Streaming RCTI Atalanta vs Juventus, Skor Sementara 0-0

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung & Live Streaming RCTI & Live Streaming BeIn Sports 2 Atalanta vs Juventus di Liga Italia, Sabtu (23/11/2019) jam 21.00 WIB malam ini. Skor sementara hingga menit 17 masih 0-0.

Dikutip dari instagram RCTI, siaran langsung Atalanta vs Juventus di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming BeIn Sports 2 yang disediakan via beinsports.com dan Live Streaming RCTI.

Pelatih Juventus Maurizio Sarri kembali tidak menurunkan Cristiano Ronaldo saat melakoni pertandingan di Liga Italia melawan Atalanta.

Pemain Cristiano Ronaldo sejatinya dihadapkan pada pertandingan Atlanta vs Juventus di Stadion Atletti Azzuri d’Italia pada hari Sabtu (21/11/2019) pukul 21.00 WIB.

Tampaknya, hal itu tak lepas adanya konfilik antara Cristiano Ronaldo dan Maurizio Sarri sebelum jeda internasional.

Permasalahan bermula ketika Cristiano Ronaldo tidak berrmain secara penuh di beberapa laga terakhir.

Terutama penarikan Cristiano Ronaldo pada laga kontra AC Milan di Liga Italia menjadi puncak kekesalan sang megabintang kepada Maurizio Sarri.

Bentuk kekecewaan diperlihatkan oleh megabintang asal Portugal itu dan muncul kabar disharmonisasi antara sang pemain dengan pelatih.

Padahal ketika membela timnas Portugal di ajang Kualifikasi Euro 2020, Ronaldo tampil trengginas dengan melesakkan 4 gol yang mengantarkan timya lolos ke Euro 2020.