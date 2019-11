POS-KUPANG.COM - Baru Putus & Kamu Kesal Sama Mantan Pacar Karena 11 Alasan ini, Nomor 8 Bikin Emosi

Kamu baru putus sama pacarmu?

Tentu sekarang kamu lagi galau-galaunya bukan.

Seringkali kita bakal kesal sama mantan jika dia melakukan 11 hal ini.

1. Mantan cepet dapat pacar baru.



Ini hal utama yang pastinya bikin was-was kalau kita udah putus dari pacar. Kita pasti pengennya dapat pacar baru lebih dulu.

Kadang juga kita belum move on karena masih sayang dan berharap dia mau diajak balikan. Eh... udah berharap penuh, si dia malah dapat pacar baru.

2. Pacar baru mantan ganggu-ganggu kita.



Si dia sudah punya pacar baru, masih untung kalau pacar barunya gak kebanyakan usil dan cuek ke kita. Tetapi bagaimana kalau itu terjadi sebaliknya?

Pacar barunya bikin kita kesel lewat keusilannya yang follow-follow kita di medsos, stalking kita dan kadang bikin masalah sama kita.

3. Suka manas-manasin kalau ketemu.



Waaah... ini hal yang paling kita hindari. Jangan sampai si dia sama pacar barunya berhasil bikin kita adem panas sama keberadaan mereka. Kita harus bisa stay cool dan pikir life must go on dong.

Meski ada dia dan gandengan barunya yang gangguin kita. Susah sih sepertinya, tapi kita pasti strong!