Betulkah Berteman Dengan Mantan Pacar Merupakan Satu Kesalahan?

POS-KUPANG.COM - Terlihat sepele, jika berteman dengan mantan pacar. Dengan alasan menjalin hubungan baik dengan mantan. Namun tahukah kamu bahwa berteman dengan mantan pacar justru merupakan kesalahan?

Dilansir Bright Side, sebuah studi psikologi yang diunggah di Wiley Online Library pada 2016 lalu memiliki jawabannya.

Studi yang berjudul "Communication with former romantic partners and current relationship outcomes among college students" itu menunjukkan, berteman dengan mantan adalah ide buruk dan pantang untuk dilakukan.

Berikut tujuh alasan mengapa berteman dengan mantan adalah kesalahan besar :

1. Kamu tidak bisa menghilangkan perasaan begitu saja

Menurut seorang penulis terkenal bernama Nina Atwood, orang biasanya tetap berteman dengan mantan mereka.

Sebab, mereka tidak ingin mengakhiri hubungan yang berujung pada keburukan.

Mereka tidak siap menghadapi kehidupan tanpa orang yang sangat berarti bagi mereka.

Orang beranggapan, berteman dengan mantan akan membuatnya lebih mudah untuk berdamai dengan hubungan yang telah berakhir.

Namun, itu justru salah besar.

Wajar jika seseorang takut kehilangan orang yang penting dalam hidup.