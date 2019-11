Pegawai PLN NTT Kumpul Uang Untuk Pasang Listrik Gratis

SAMBUNG - Sambungan listrik Gratis di rumah Moses Muki di Desa Haumeni Ana dalam acara penyerahan bantuan Program One Man One Hope (OMOH) Sambungan Listrik Gratis bagi 658 KK di NTT dalam acara tatap muka Gubernur NTT di wilayah perbatasan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Program Corporate Social Responsibility (CSR) PLN untuk listrik gratis bagi masyarakat NTT tahun 2019 sampai saat ini sudah mencapai 13.160 Kepala Keluarga (KK). Salah satunya adalah program Program One Man One Hope (OMOH) Sambungan Listrik Gratis yang berasal dari sumbangan karyawan PLN NTT yang mengumpulkan uang sebesar Rp750 ribu per orang.

"Sementara untuk masyarakat perbatasan sudah mencapai 4.031 KK yang tersebar di enam Kabupaten perbatasan yaitu, Kabupaten TTU, TTS, Belu, Malaka, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Alor," kata General Manager PLN UIW NTT, Ignatius Rendroyoko saat penyerahan bantuan Program One Man One Hope (OMOH) Sambungan Listrik Gratis bagi 658 KK di NTT dalam acara tatap muka Gubernur NTT di wilayah perbatasan.

Dalam rilis yang diterima dari Manager Komunikasi PLN UIW NTT, Nikolaus Soelistyoadi, Selasa (19/11/2019), Ignatius mengungkapkan, Program PLN Peduli Sambung Listrik Gratis, yakni tahap pertama PLN mengucurkan dana CSR untuk membantu pemasangan listrik gratis kepada masyarakat di NTT yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di NTT sebesar Rp5,5 miliar untuk 11.000 KK yang sudah terpasang.

Selanjutnya tahap II CSR PLN untuk listrik gratis adalah Rp1.127.250.000 untuk 1.503 pelanggan dan sekarang melalui program OMOH PLN.

"Program OMOH PLN dananya berasal dari setiap pegawai PLN yang berpartisipasi menyisihkan dana dari penghasilannya sebesar minimal Rp750.000 untuk membantu satu kepala keluarga (KK) kurang mampu, untuk mendapatkan listrik gratis. Dana yang terkumpul sampai saat ini adalah sebesar Rp483.259.000 untuk pemasang listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 658 KK yang tersebar di seluruh NTT termasuk masyarakat perbatasan," jelasnya.

Menurutnya, selain sambungan listrik gratis, PLN juga gencar sosialisasi mendorong masyarakat yang belum berlistrik untuk menjadi pelanggan PLN, dengan aktif mendatangi desa-desa yang baru teraliri listrik oleh jaringan listrik desa.

"Tidak hanya itu PLN juga memberi diskon biaya penyambungan 50 persen di daerah 3T dan BDT dan sinergi dengan Pemerintah melakukan pemasangan LTSHE," ujarnya.

Berdasarkan data penyambungan listrik ini guna rasio elektrifikasi (RE) Provinsi NTT, kata Ignatius, pada tahun 2019, tercatat awal tahun 2019 masih 62,88 persen dan ditarget pada akhir tahun 2019 adalah 90 persen, maka PLN terus berupaya untuk mencapai target tersebut dengan berbagai upaya dan dukungan dari semua pihak, sehingga sampai pada akhir bulan Oktober 2019 RE Provinsi NTT sudah mencapai 84,68 persen.

Sementara Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mendorong masyarakat di daerah perbatasan untuk bekerja keras membangun ekonomi dengan potensi-potensi lokal yang ada sambil memperkuat hubungan persaudaraan dengan 5000 warga masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.

Penyerahan secara simbolis bantuan tersebut oleh GM PLN NTT serta dilakukan penyalaan ke rumah warga untuk pertama kalinya di rumah Moses, dan disaksikan langsung oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama warga yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Moses Senang Dapat Listrik Gratis

MOSES Muki, warga Desa Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) merasa senang karena bisa mendapatkan bantuan berupa sambungan listrik gratis dari PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT.

Kebahagian Moses ini dinyatakan pada saat penyerahan bantuan Program One Man One Hope (OMOH) Sambungan Listrik Gratis bagi 658 KK di NTT dalam acara tatap muka Gubernur NTT di wilayah perbatasan

"Kami sangat bahagia dan senang mendapat bantuan listrik gratis dari PLN ini adalah berkat dari Tuhan, selama ini kami menggunakan lampu pelita satu bulan menghabiskan minyak tanah sebanyak 5 liter, dengan adanya listrik ini akan membantu kami dalam beraktifitas, terima kasih PLN yang telah membantu kami masyarakat yang kurang mampu dengan pemasangan listrik gratis dirumah kami," tuturnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)