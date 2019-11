Hanya Tiga Hari Ayam Brolier Cuma Rp 20-an ribu di Hypermart Bundaran PU

Pos Kupang. Com AYAM BROILER -- Ayam broiler yang tersedia di area fresh Hypermart Bundaran PU, Sabtu (16/11/2019). Area lampiran

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Hanya tiga hari mulai (15-18/2019) Hypermart Lovers bisa menikmati kembali hematnya berbelanja untuk item-item tertentu di Hypermart Bundaran PU.

Bagi ibu-ibu yang selalu berhubungan dengan dapur, disediakan minyak goreng refill dua liter Rp 22.900.

Sedangkan bagi kamu pengguna OVO Cash akan merasakan belanja lebih hemat lagi karena ayam big broiler dengan ukuran 0,8-0,9 kg per ekor bisa diperoleh dengan harga Rp 29.900 daei harga biasanya Rp 31.900. Maksimal belanja untuk ayam dua pcs per konsumen per hari.

Department Manager Meat and Seafood, Owen, kepada POS-KUPANG. COM, Sabtu (16/11/2019), mengatakan selain ayam minggu ini tersedia pula ultra mimi frozen seperti susu UHT 125 ml (karton) Rp 99.900 tanpa Ovo Cash. Bila dengan Ovo maka hanya Rp 94.900 saja. Kemudian minyak goreng Cemara dua liter bisa Anda peroleh hanya dengan Rp 18.290 dari harga normal Rp 20.290.

Selanjutnya belanja murah dengan Ovo Cash juga berlaku untuk pembelian Jazz 1 1,7 kg Rp 21.890. Untuk area elektronik dengan merek Midea, Miyako dan Cosmos khusus kipar angin berdiri dapat dibeli dengan harga murah Rp 189.900.

Kata Owen, Hypermart Lovers juga bisa menikmati promo berupa beli dua gratis satu untuk facial tissue 715's/Toilet Embossed dan an masih banyak promosi menarik lainnya yang bisa pelanggan setia nikmati secara langsung di store Hypermart Bundaran PU.

"Kami nantikan kehadiran anda pelanggan setia di toko kesayangan kita bersama," ujarnya. (*)