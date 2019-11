Chord / Kunci Gitar dan Lirik Lagu Stay Close, Don't Go dari Secondhand Serenade, Mudah Dimainkan

POS-KUPANG.COM - Lagu ini menceritakan, seseorang laki-laki yang tak ingin ditinggal kekasihnya sedirian.

Laki-laki ini sering menatap kekasihnya ketika kekasihnya tersebut sedang tidur.

Dia sangat mencintai kekasihnya tersebut.

Lelaki tersebut tak ingin ditinggal dan bangun dari tidurnya dalam keadaan sendirian.

Tak ada wanita yang di cintainya di samping dia.

• Nikmati Fasilitas Gratis dari Concordia Lounge Bandara El Tari Kupang dengan TFC Premium Pos Kupang

• Hari Diabetes Internasional: Penderita Diabetes Bebas Makan 8 Buah-buahan Ini, Apa Saja?

Chord dan lirik lagu Stay Close, Don't Go - Secondhand Serenade:

[Verse]

C G

I'm staring at the glass in front of me,

Am F

is it half empty have i ruined all you've given me?