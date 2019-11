Raffi Nikmati Liburan di Labuan Bajo, Suami Nagita Nasehati Rafathar: Harus Bersyukur ya Sama Allah

Saat keluarga Raffi Ahmad nikmati liburan di Labuan Bajo, suami Nagita Slavina nasehati Rafathar: 'Harus Bersyukur ya Sama Allah'

POS-KUPANG.COM - Artis Raffi Ahmad bersama sang istri Nagita Slavina dan anak mereka Rafathar sedang berlibur ke berbagai Destinasi Wisata Dunia.

Mereka pun tiba di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Flores NTT, Destinasi Wisata yang terkenal dengan binatang purba Komodo dan keindahan gugusan pulaunya.

Terlihat Raffi Ahamd dan Nagita Slavina menikmati semuanya keindahan itu dalam suasana romantis.

Raffi dan Nagita nampak berkunjung ke bukit Pulau Padar.

Dalam vlognya, ia sangat menikmati pemandangan yang indah dari atas bukit Pulau Padar.

"Nice banget guys, alhamdulillah sayang kita berada di tempat yang indah sekali," ucap Raffi Ahmad pada Nagita Slavina.

Namun Nagita Slavina tampak sedang mengobrol dengan turis asing yang lewat.

Raffi ahmad dan Nagita Bukit Padar, Labuan Bajo (Intagram Raffinagita1717)

" Ya ya yaa, thank you so much," ucap Nagita kepada turis asing tersebut.

Kemudian Raffi dan Nagita berjalan menuruni bukit Pulau Padar.