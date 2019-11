Persib Bandung Tanpa 5 Pemain Pilar, Datang 3 Satria Perkasa, INI Kata BOBOTOH

POS KUPANG.COM - Persib Bandung baru saja menghantam Arema FC 3-0 di lanjutan Liga 1 2019 di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (13/11/2019). Setelah menang lawan Arema FC, Maung Bandung naik ke posisi 6 klasemen Liga 1 2019 dengan 40 poin.

Kemenangan telak itu dinilai buah taktik jitu Pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts.

Bermain tanpa separuh kekuatan dan tanpa striker murni, buktinya Persib Bandung mampu tundukkan lawannya.

Setidaknya, itulah pemikiran bobotoh atas moncernya Persib Bandung di putaran kedua ini.

Seperti yang diungkapkan bobotoh asal Cipagalo, Pak Sigit.

"Nepikeun Musuh Perlaya Teu Walakaya ! Inilah TAKTIK DAN STRATEGI GENIUS ABAH RENE ! Dan Permainan CEMERLANG ANAK MAUNG BANDUNG," kata Pak Sigit.

"OTAK-OTIK ABAH RENE BENAR EUY MAKE OTAK ! NGUTAK-NGATIK TAKTIK JEUNG STRATEGI NU ALUS JG MULUS!," kata Asep Ciparay.

Berikut APA KATA BOBOTOH Hari Ini

ALHAMDULILLAH Menang 3-0 lawan AREMA BOBOTOH ge geus KONDUSIF lumayan STADION JALAK HARUPAT jadi TUAN RUMAH PIALA DUNIA 2021 U-20 TERKENAL KE SELURUH DUNIA siapa tahu PERSIB juga IKUT KE PIALA DUNIA ANTAR KLUB dah POSISI 6 sekarang moga naik terus Amiin.GARNA J3MBAR PERSIB GO TO THE WORLD CH2MP1ON CLU8 PER5I8 90 4 !T B4NDUN9 S2F3 4 WORLD CH4MP1ON COMP3TT1ON OF TH3 WORLD AND W1LL BE COME A HOST OF NEXT WORLD FIFA CUP S3N1OR T32M

Contoh tuk oknum aremania yg katro tanpa terorpun dari bobotoh baik di stadion ataupun di stadion PERSIB dgn skill pemainnya rata-rata dpt menang apalagi arema dgn skill pemain di atas rata-rata pasti akan menang dgn mudah sayangnya karena sudah terbiasa menghalalkan segara cara untuk menang saat diajak fair flay kelihatan jebloknya.