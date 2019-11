Begini Cara Manis Lisa Blackpink Beri Dukungan Pada Niki Zefanya Saat Rilis Lagu Baru

POS-KUPANG.COM- Penyanyi Indonesia Niki Zefanya merilis lagu baru. Tiba-tiba Lisa Blackpink yang semangat mempromosikan lagu milik Niki Zefanya.

Pasti kamu bertanya-tanya, koq bisa? Ya iyalah mereka khan sahabatan.

Niki Zefanya diketahui bersahabat dengan Lisa Blackpink.

Tidak hanya menghabiskan waktu bersama, Niki Zefanya dan Lisa Blackpink juga saling mendukung karier satu sama lain.

Seperti yang dilakukan Lisa Blackpink untuk Niki Zefanya belum lama ini.

Lewat Instagram Story miliknya, Lisa ikut memberikan dukungan untuk lagu terbaru Niki Zefanya.

Rapper Blackpink itu membagikan tangkapan layar sampul lagu La La Lost You kepada 26 juta pengikutnya.

La La Lost You adalah lagu yang dinyanyikan Niki Zefanya untuk album Head in the Cloud milik 88rising.

Dukungan Lisa untuk sahabatnya itu menuai apresiasi dari penggemar.