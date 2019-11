Selena Gomez Berjuang Melawan Penyakit Lupus, Jadi Korban Body Shamming

POS KUPANG.COM -- Sama seperti figur publik lain, penyanyi Selena Gomez juga sering mendapatkan komentar kejam.

Salah satu komentar menyakitkan yang pernah diterima Selena Gomez adalah mengenai perubahan bentuk tubuhnya.

Selena Gomez menceritakan hal itu saat duduk bersama temannya, Raquelle Stevens di sebuah siaran podcast, Giving Back Generation.

Pelantun Lose You to Love Me ini membahas soal komentar berat badan yang pernah didapatnya ketika ia tengah berjuang memulihkan kondisi kesehatannya.

"Aku pernah mendapatkan body shaming soal berat badanku untuk pertama kalinya," ungkapnya.

"Aku menderita lupus dan memiliki masalah ginjal dan tekanan darah tinggi, jadi aku menangani banyak masalah kesehatan," lanjut Selena.

"Bagiku, saat itulah, aku benar-benar mulai memperhatikan lebih banyak tentang citra tubuh," kenang Selena.

Penyanyi berusia 27 tahun itu menjelaskan, mengidap Lupus memiliki dampak terhadap berat badannya.

Menurutnya, konsumsi obat telah berkontribusi terhadap kenaikan berat badannya.