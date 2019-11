Risih Prilaku Syahrini, Sahabat Luna Maya BCL Langsung Tutup Telinga, Ini Fakta Sesungguhnya!

POS-KUPANG.COM - Risih Prilaku Syahrini Istri Reino Barack, BCL Sahabat Luna Maya Langsung Tutup Telinga, Ini Fakta Sesungguhnya!

Momen antara Syahrini dan Bunga Citra Lestari ( BCL), sahabat Luna Maya terjadi di acara Shopee 11.11 Big Sale bersama GFRIEND ramai diperbincangkan.

Seusai Syahrini dan BCL bernyanyi duet di atas panggung, ada kejadian yang tak terduga di belakang panggung.

Sampai-sampai BCL sempat risih melihat tingkah laku Syahrini yang berada di dekatnya.

Tak tanggung-tanggung, di hadapan semua orang BCL 'menyemprot' istri Reino Barack karena merasa terganggu dengan tingkahnya tersebut.

Pantauan TribunnewsBogor.com, Syahrini dan BCL ini diketahui sempat berduet satu panggung menyanyikan lagu Cintaku Kandas x Memilih Dia di acara Shopee.

Lagu Cintaku Kandas ini diketahui milik Syahrini, sementara lagu Memilih Dia adalah lagu BCL.

Kedua lagu tersebut kemudian dikompilasi dan dinyanyikan secara duet oleh Syahrini dan BCL.

Saat bernyanyi duet, Syahrini dan BCL kompak mengenakan pakaian warna hitam

Jika Syahrini mengenakan dress hitam dengan tiara dan anting berlian, BCL justru tampil lebih kasual.

Ya BCL mengenakan baju yang memperlihatkan pundak indahnya dengan bawahan celana panjang hitam senada dengan dress Syahrini.

Untuk menyesuaikan Syahrini yang tampil glamor dengan berliannya, BCL pun mengenakan kalung berlian.

"Cintaku Kandas X Memilih Dia !

Me In @andreasodangofficial

Acc By The One And Only @rinaldyyunardi

Styled @arkhoy," tulis Syahrini dilansir TribunnewsBogor.com dari laman Instagram @princessyahrini.