Diskopnakertrans Provinsi NTT Gelar Bimtek Aplikasi SI-DONAL

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Provinsi NTT Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SI-DONAL (Sistem Informasi Data Online) UMKM, Jumat (8/11/2019).

Kegiatan dilaksanakan bagi Aparatur sebagai petugas operator/pengelola data UMKM untuk 22 Kabupaten/kota se-NTT pada 8-9 November 2019 di Aula BLUD Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jln Palapa Kota Kupang.

Dalam kegiatan tersebut, Kasi Fasilitasi usaha koperasi dan UKM Diskopnakertrans Provinsi NTT, Hendrik Riwu, S.Sos., MM memberikan materi petugas operator/pengelola data UMKM.

Dalam pemaparannya, Hendrik menjelaskan aplikasi SI-DONAL merupakan aplikasi yang dimaksudkan untuk mengoptimasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) secara online terintegrasi di 22 Kabupaten/kota se-NTT

Dijelaskannya, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah IUMK secara online, terintergrasinya IUMK yang offline menjadi online, mengoptimalisasi data UMKM by name by address, tercapainya target RPJMD dan mempermudah pemangku kepentingan untuk mengakses data UMKM secara online.

Kepada awak media usai kegiatan hari pertama, Hendrik Riwu, S.Sos., MM mengaku kaget karena terdapat biaya yang ditanggung para pelaku UKM untuk mendapatkan NPWP.

Menurutnya, kepengurusan NPWP dan layanan lainnya tanpa biaya alias gratis, namun dalam jalannya kegiatan, terdapat informasi di beberapa kabupaten ternyata terdapat pembayaran untuk mendapatkan NPWP.

"Saya juga kaget ada NPWP yang bayar, padahal tidak bayar," katanya.

"Hanya ada beberapa kabupaten yang ada Bayar untuk NPWP dan lainnya. Kita perlu kroscek," tambahnya.