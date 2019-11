‘Talk Show Public Speaking’ Unipa Digandrungi Mahasiswa dan Pelajar Maumere

POS-KUPANG.COM|MAUMERE--Ratusan mahasiswa Universitas Nusa Nipa (Unipa) dan pelajar SMA/SMK di Kota Maumere mengikuti Talk Show Public Speaking, Kamis (7/11/2019) di Auditorium Nusa Nipa, Maumere, Pulau Flores.

Talk show mengusung tema ‘Best Speaker to be the Leader’ diselenggarakan Himpunan Mahasiswa ilmu Komunikasi (Himakom) Unipa.

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Unipa, Mayelus Dori Bastian, M.A kepada Pos-Kupang.com menjelaskan, talk show ini menghadirkan praktisi public speaking, Dr.Jonas K.G.D.Gobang, M.A, dan Intan Mustafa, M.Ikom, pengajar Ilmu Komunikasi Unipa sebagai narasumber.

Mereka bergantian memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta tentang berbicara di depan publik, bersikap dan tips-tips mengatasi hambatan berbicara di depan publik.

“Kegiatan ini untuk mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri pelajar agar memiliki kemampuan berbicara di depan publik. Mereka perlu belajar untuk menguasai keterampilan ini, karena mereka adalah generasi yang kelak akan menjadi pemimpin,” kata Mayelus.

Rektor Unipa, Dr.Ir.Angelinus Vincentius, M.Si, mengatakan semua orang membutuhkan kemampuan berbicara di depan publik yang baik. Apa pun profesi dan pekerjaan, apa pun bidang kita selalu ada keperluan untuk berbicara di depan umum.

Ia mencontohka Presiden RI pertama, Ir.Soekarno sebagai orator ulung, meskipun ia seorang insinyur

Turut hadir dalam acara ini Wakil Rektor III Unipa, Hermus Hero, M.Pd, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sikka, Ibu Maria Cahyani Idong, para dosen Unipa dan BEM Fakultas.

Talk show dimoderatori Maria Yosephine Desire,M.Ikom ini dihibur oleh Himakom Akustik dan Teater Gesit asuhan Yosep N. Yoli. Ada pula sajian tari kreasi ‘Gireng Gemu’ dari Himakom Dancer dan pembagian voucher minuman gratis bagi peserta yang aktif.(laporan wartawan pos-kupang.com, eginius mo’a).