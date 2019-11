Jadwal Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste Kualifikasi Piala Asia U-19 2020

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan Live Streaming RCTI laga Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste sebagai laga pembuka Kualifikasi Piala Asia U-19 2020 (Piala AFC U-19 2020) Rabu (6/11/2019).

Laga Timnas U-19 Indonesia vs Timor Kualifikasi Piala Asia U-19 2020 Leste dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB di Stadion Madya, Jakarta.

Link Live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste bisa disaksikan Live Streaming RCTI via laman RCTI plus maupun live streaming Metube.id.

Selain Timor Leste, Indonesia juga akan menghadapi Hongkong dan Korea Utara yang sama-sama tergabung dalam Grup K Kualifikasi Piala Asia U-19 2020.

Pelatih timnas U-19 Indonesia, Fakhri Husaini, buka suara terkait peluang Muhammad Supriadi tampil di Kualifikai Piala Asia U-19 2020.

Pemain Persebaya Surabaya, Mochamad Supriadi, dikabarkan bisa memperkuat Timnas U-19 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-19 2020.

Aksi pemain timnas U-18 Indonesia, Muhammad Supriadi pada laga kontra timnas U-18 Timor Leste pada matchday kedua Piala AFF U-18 2019, di Stadion Binh Duong, Vietnam, Kamis (8/8/2019). (PSSI.ORG)

Hal ini disampaikan langsung oleh juru latih timnas U-19 Indonesia, Fakhri Husaini.

Fakhri menegaskan bahwa Mochammad Supriadi tak mengalami cedera serius.

"Iya, Supri ada benturan saat latihan tempo hari. Tetapi, informasi yang saya terima dari tim medis tidak terlalu serius," kata Fakhri Husaini dikutip Bpost Online dari laman resmi PSSI.