Promo Mesin Cuci Sanken Di Hypermart Bundaran PU Dapat Potongan Rp 250 Ribu

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Hypermart Bundaran PU Kupang setiap minggu selalu menawarkan promo menarik dan saat ini khusus untuk mesin cuci merek Sanken dan Sharp.

Mesin cuci Sanken yang biasanya dijual dengan harga Rp1.619.000, dijual dengan harga Rp1.369.000 sedangkan mesin cuci Sharp dengan harga Rp1.599.000.

Mesin cuci sanken ini memiliki dua tabung dengan kapasitas tujuh kg, extra low watt, dan super spin dry.

Mesin cuci Sharp dua tabung mengusung fitur double pulsator untuk hasil pencucian yang sempurna, dengan kapasitas 8,5 kg.

"Anda bisa mencuci lebih banyak pakaian dengan menggunakan daya 245 watt saat mencuci dan 105 watt saat proses pengeringan," kata Department Meat and Seafood, Owen pada Minggu (3/11/2019).

Namun, mesin cuci merek Sharp sudah habis terjual selama masa promo sehingga tersisa mesin cuci Sanksen.

Menurutnya, mulai tanggal (1-4/11/2019), konsumen bisa mendapatkan berbagai item yang dibutuhkan dengan harga yang murah, termasuk di area fresh, konsumen juga bisa berbelanja dengan harga yang menyenangkan untuk buah anggur res globe RRC Rp3.190 per gram, jambu kristal Rp2.490, pisang ambon Rp1.490 per gram.

Lalu produk Champ Bakso Ayam, Champ Sosis Ayam, Century pear Rp1.790, kiwi green zumbo zespri Rp8.900, wortel brastagi Rp2.590, brokoli Rp5.690.

Lanjutnya, ayam paha atas/utuh/bawah Rp4.990 per 100 gram, ayam boiler Rp31.900 per ekor, daging rendang Rp10.990 per 100 gram, daging giling premiun Rp13.990, salmo fillet Rp35.990 per 100 gram dan aneka bakso seafood Rp6.850 per 100 gram.

Kata Owen, ada pula promo khusus untuk pembelian produk unilever senilai Rp75.000, konsumen bisa menebus nice tissue embos roll atau minyak goreng bimoli 2 liter atau minyak goreng Filma 2 liter.

"Ada juga promo beberapa item khusus untuk pengguna OVO Cash yang berbelanja di minggu ini," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)