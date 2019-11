Ustadz Yusuf Mansur Posting Pidato Prabowo Subianto Bicara Dendam dan Sakit Hati, Tonton Videonya!

Ustadz Yusuf Mansur Posting Pidato Prabowo Subianto Bicara Dendam dan Sakit Hati, Ini Videonya!

POS-KUPANG.COM - Ustadz Yusuf Mansur atau yang biasa disapa UYM mengunggah video Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat dirinya mencalonkan diri di Pemilihan Presiden 2019.

Adalah video berupa potongan pidato Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang diunggah Ustadz Yusuf Mansur di akun Instagram miliknya, @yusufmansurnew.

Namun, dalam unggahannya Ustadz Yusuf Mansur tidak memberikan keterangan atau caption pada video pidato Prabowo Subianto.

Mengenakan kemeja lengan panjang khas Gerindra, dalam pidato itu Prabowo Subianto, terlihat berapi-api.

"Seribu kawan terlalu sedikit. Satu lawan terlalu banyak," kata Prabowo Subianto.

"One Thousand friends too few, one enemy to many," kata Prabowo Subianto lagi dalam bahasa Inggris.

"Jadi artinya berusaha untuk perbaiki hubunganmu. Jangan dendam. Jangan mau sakit hati. Sakit hati. Apa gunanya sakit hati," kata Prabowo.

"Aku disakitin, aku dijelekin. Dijelekin ngomongin ini. Saya tidak punya waktu untuk sakit hati. Saya tidak punya energi untuk dendam," tegas Prabowo Subianto.

"Saya bersyukur Tuhan telah memberi saya terlalu banyak. Jangan cepat sakit hati. Jangan cepat tersinggung. Jangan dendam," tegas Prabowo Subianto lagi sambil menggoyangkan jari telunjuknya memberi penekanan.

