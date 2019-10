Pemda TTS Survei Masyarakat Yang Belum Menikmati Listrik

POS-KUPANG.COM| SOE - Kabupaten TTS merupakan Kabupaten yang angka elektrifikasinya (pemakai listrik) yang paling rendah diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT.

Oleh sebab itu, pada tahun 2020 mendatang, Pemda TTS telah menyediakan anggaran untuk melakukan kerja sama dengan BPS guna melakukan survei masyarakat Kabupaten TTS yang belum menikmati listrik PLN.

Dari hasil survei tersebut, Pemda TTS akan memiliki data mikro, by name, by address masyarakat yang belum menikmati listrik PLN. Dengan menggunakan data hasil survei, Pemda TTS akan dimudahkan untuk melakukan intervensi guna meningkatkan angka elektrifikasi di Kabupaten TTS.

"Tahun ini kita alokasikan anggaran di APBD murni 2020 untuk melakukan survei masyarakat Kabupaten TTS yang belum menggunakan listrik PLN. Setelah dapatkan data by name, by address barulah kita akan melakukan intervensi guna meningkatkan angka elektrifikasi di Kabupaten TTS," ungkap Bupati TTS, Egusem Piether Tahun kepada pos kupang.com, Kamis (31/10/2019) melalui sambungan telepon.

Ketika disinggung besaran anggaran yang akan digelontorkan Pemda TTS guna meningkatkan angka elektrifikasi, Bupati Tahun mengatakan, besaran anggaran bergantung pada hasil survei mendatang. Selain menggunakan APBD, Pemda TTS juga akan melakukan intervensi melalui dana desa dan CSR pihak ketiga.

Dirinya optimis, usai mengantongi data mikro masyarakat yang belum menggunakan listrik PLN, akan memudahkan Pemda TTS dalam melakukan intervensi guna meningkatkan angka elektrifikasi di Kabupaten TTS.

"Kita intervensi tidak hanya pakai APBD saja, dana desa dan CSR dari pihak ketiga juga akan kita manfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar bisa menikmati listrik PLN," tegasnya. (Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota)