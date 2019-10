Toyota Rush Makin Diminati Warga Kota di NTT

Dari rentetan mobil dari Toyota, All New Toyota Rush makin diminati pecinta Toyota di wilayah NTT

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- All New Toyota Rush makin diminati pecinta Toyota di wilayah NTT. Nusa Toyota Kupang beberapa waktu lalu telah meluncurkan mobil baru New Calya. Hadirnya New Calya menambah banyaknya pilihan bagi masyarakat NTT untuk memilih mobil Toyota sesuai dengan kebutuhannya. Belum lama diluncurkan, 14 unit mobil sudah diindent.

Pecinta Toyota tentu tertarik untuk memilikinya karena tampilannya yang mewah dengan interior yang bagus dan lengkap. Toyota All New Rush diciptakan dan didesain khusus untuk menjawabi permintaan costumer.

Selain itu mobil ini dihadirkan dengan sejumlah keunggulan dengan desain interior dan eksterior yang mewah dan elegan.

Sales Manager Nusa Toyota Kupang, Israel Isach, kepada POS-KUPANG.COM, Senin (28/10/2019), mengatakan untuk Toyota Rush, saat ini makin diminati masyarakat kota Kupang dan sekitarnya.

Jadi makin banyak orang NTT yang pakai Toyota Rush. Di Labuan Bajo pun konsumen lebih banyak mencari All New Rush.

"All New Rush memang pantas mendapat sambutan positif pecinta mobil Toyota, jika melihat berbagai fitur baru yang dimiliki," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)