Raffi Ahmad Curhat Sama Boy William Sambil Nangis, Ada Apa Suami Nagita Slavina dan Ayah Rafathar?

Kisah Raffi Ahmad Curhat Sama Boy William Sambil Nangis-nangis, Ini yang Terjadi pada Suami Nagita Slavina dan Ayah Rafathar

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad Menangis di Hadapan Boy William, Bicara dari Hati ke Hati Suami Nagita Penuh Emosi

Suami Nagita Slavina ini tak kuasa menahan rasa harunya saat berbicara di depan presenter Boy William seperti dalam posting video yang diunggah Boy William di akun Instagram-nya, Selasa (22/10/2019).

Menurut Boy, Raffi berbicara dari hati ke hati dengannya. Boy William berpendapat Raffi Ahmad berhak bahagia atas hidup yang ia jalani. Bukan hanya popularitas semata.

"Setiap orang sukses punya cerita di balik dirinya. Orang-orang hanya ngeliat dia sebagai produk tapi kadang lupa kalo dia juga manusia. It's ok bro," tulis Boy pada keterangan video seperti dikutip Kompas.com, Selasa (22/10/2019).

"Pertama kali @raffinagita1717 heart to heart talk. Everybody has something missing in their life. U deserve to be happy bro. Istirahat dulu," sambung Boy.

Dalam video itu, Raffi Ahmad tampak emosional. Meski tak terlalu jelas, terdengar suara Raffi Ahmad bercerita kepada Boy William.

Beberapa saat kemudian, Raffi Ahmad terlihat menunduk ke meja. Boy terlihat menepuk-nepuk bahu Raffi Ahmad lalu merangkulnya.

Sebelumnya Raffi mengatakan ingin rehat dari dunia hiburan. Ia beralasan ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarganya.

Selain itu, Raffi Ahmad juga ingin memulihkan kesehatannya yang sempat terganggu. Raffi sebelumnya diketahui memiliki masalah pada pita suaranya.