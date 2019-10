Lounching Copa Flobamora, FKM NTT All Star Dukung Fary Djemi Francis Pimpin PSSI

POS KUPANG.COM -- Mantan Pemain sepakbola NTT yang tergabung dalam Perkumpulan NTT All Star Jakarta turut memeriahkan lounching Copa Flobamora, Turnament diaspora NTT di Jakarta yang melibatkan 20 tim dari Kota/Kabupaten di NTT.

Turnamen dengan akan memperebutkan Piala Bergilir Gubernur NTT dan Sepatu Emas Sinyo Aliandoe bagi pencetak gol terbanyak.

Turnamen yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT Propinsi NTT yang jatuh pada tanggal 20 Desember 2019 diagendakan aka dibuka oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, akan dilaksanakan di Stadion GOR Ciracas mulai tanggal 26 Oktober – 14 Desember 2019. Technical meeting dilakukan di Mall Cijantung sabtu 19 Oktober .

Mengawali Turnamen dengan total hadiah 200 juta, siang sabtu (19/10/2019) di Mall Cijantung, Jakarta Timur dilakukan launching dan technical meeting yang dihadiri tim peserta dan mantan pemain NTT yang tergabung dalam NTT All Star.

“Copa Flobamora diselenggarakan guna mengkonsolidasikan masyarakat diaspora NTT di Jabodetabek. Disamping menampilkan sport dan entertainment kita gunakan sebagai bagian dari proses sosialisasi bahaya radikalisme dan segala bentuk provokasi dalam upaya mengadu domba masyarakat”, tegas Paulus Doni Ruing Ketua Panitia Penyelenggara Copa Flobamora.

Sementara itu Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Flobamora Marsel Muja dalam sambutannya mengapresiasi kerja panitia yang dalam waktu satu bulan dapat mempersiapkan kegiatan ini. Sepakbola merupakan media yang paling mudah untuk kita menghimpun masyarakat diaspora untuk datang bertemu melepas rindu sambil menyaksikan hiburan di lapangan hijau, tegas Marsel Muja.

Copa Flobamora ini akan kita laksanakan setiap dua tahun dan kita persiapkan secara baik sehingga sehingga bisa kita usulkan pemerintah daerah agar bisa dimasukan dalam APBD, lanjut MM begitu anak Aimere ini disapa.

Dalam penyelenggaraan Copa Flobamora kali ini Forum Komunikasi Masyarakat Flobamora menggandeng mantan pesepakbola NTT.

Kehadiran para mantan sepakbola NTT (NTT All Star) diharapkan dapat memberi warna dan edukasi bagi peserta Copa Flobamora. Ada Yopi Riwoe pelatih Timnas Putri, Agustinus Maufa Wasit Askot PSSI Jakarta Timur, Yun Bali, Ari Bali, Lourens Fernadez, Veri Bili, Nelson Noak, Hans Gore, Tobi Ndiwa. Pengalaman mereka sangat kami butuhkan untuk menata even ini sehingga bisa menjadi row mode bagi kelompok diaspora dalam membuat even sepakbola dilingkungan Ikatan Keluarga Besar (IKB) di setiap Kota/Kabupaten. Saya berharap pada saat kick off Gubernur atau Wakil Gubernur bisa hadir, tegas Polce Ruing.

Setiap tim yang terdaftar dalam Copa Flobamora mewakili Kabupaten/Kota di NTT. Dalam setiap game wajib memainkan pemai usia 23 tahun (U-23). Dalam acara yang dihadiri Manejer dan Pelatih masing-masing tim diakhiri dengan pernyataan bersama masyarakat diaspora NTT untuk mendukung Fary Djemi Francis salah satu Calon Ketua Umum PSSI.